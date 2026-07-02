Så kan en utbudskris i Iran pressa oljepriset under 40 dollar fatet

Medan spänningarna kring Iran fortsätter har de globala oljepriserna paradoxalt nog fallit tillbaka mot nivåer som gällde före konflikten. Många analytiker varnar fortfarande för massiva prisökningar på grund av krympande amerikanska lager.

Energianalytikern Gail Tverberg menar i en artikel för Oilprice.com att marknaden blundar för ekonomins självorganiserande krafter. När bränslebristen slår till krymper ekonomin för att anpassa sig, vilket stryper efterfrågan.

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Efterfrågan viker före priset

Det största hotet är inte dyrt bränsle, utan att den ekonomiska aktiviteten tvärstannar. Högre priser vid pumpen har redan tvingat priskänsliga konsumenter att dra ner på konsumtionen. Samtidigt inför regeringar restriktioner för att spara på dropparna, vilket håller tillbaka oljepriset.

Tverberg drar paralleller till pandemiåret 2020, då hårda restriktioner fick oljepriset att rasa under 40 dollar per fat.

”I stället för höga priser är min största oro en recession och att tillgången på varor och tjänster som vi är beroende av försvinner”, skriver Gail Tverberg i sin analys.

Tomma hyllor ersätter prischocken

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När utbudet sviktar handlar det snarare om ett ”inte-tillräckligt-så-det-räcker-scenario”, likt leken hela havet stormar. Följden blir brutna leveranskedjor där komponenter, livsmedel och kritiska mediciner helt enkelt tar slut på hyllorna, oavsett vad konsumenten är villig att betala.

Den globala ekonomin balanserade på randen till lågkonjunktur redan innan konflikten trappades upp. När transporter och jordbruk drabbas av bränslebrist sprider sig chocken snabbt, och historien visar att systemet ofta reagerar med ekonomisk inbromsning snarare än utdragna prisrallyn.