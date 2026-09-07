Ingen räddning för Jaguar Land Rover – 4 000 jobb hotas

Jaguar Land Rover planerar omfattande nedskärningar efter en längre period med svag försäljning och hårdare konkurrens.

Biltillverkaren, som ägs av indiska Tata Motors, informerade personalen i fredags om ett program för frivilliga avgångar. Företaget väntas lämna fler besked om nedskärningarna idag. Då kan det också bli klart om tvångsuppsägningar blir aktuella.

Omkring 4 000 tjänster kan försvinna, rapporterar Guardian. Det motsvarar nästan 12 procent av Jaguar Land Rovers omkring 34 000 anställda i Storbritannien.

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Regeringen säger nej till räddningspaket

Den brittiske näringsministern Jonathan Reynolds säger att regeringen inte tänker gå in med pengar för att stoppa nedskärningarna.

”Inte om det handlar om att rädda företaget”, sade Reynolds i BBC-programmet Laura Kuenssberg on Sunday.

Han betonar samtidigt att regeringen vill diskutera hur den brittiska bilindustrin kan anpassa sig till förändrade globala marknadsförhållanden.

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Reynolds utesluter inte att andra former av stöd kan bli aktuella. Regeringen kan i vissa fall tänka sig att investera tillsammans med industrin.

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