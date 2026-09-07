Jaguar Land Rover står inför stora besparingar. Upp till 4 000 jobb kan försvinna. Men den brittiska regeringen säger nej till att rädda biltillverkaren med skattepengar.
Ingen räddning för Jaguar Land Rover – 4 000 jobb hotas
Jaguar Land Rover planerar omfattande nedskärningar efter en längre period med svag försäljning och hårdare konkurrens.
Biltillverkaren, som ägs av indiska Tata Motors, informerade personalen i fredags om ett program för frivilliga avgångar. Företaget väntas lämna fler besked om nedskärningarna idag. Då kan det också bli klart om tvångsuppsägningar blir aktuella.
Omkring 4 000 tjänster kan försvinna, rapporterar Guardian. Det motsvarar nästan 12 procent av Jaguar Land Rovers omkring 34 000 anställda i Storbritannien.
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Regeringen säger nej till räddningspaket
Den brittiske näringsministern Jonathan Reynolds säger att regeringen inte tänker gå in med pengar för att stoppa nedskärningarna.
”Inte om det handlar om att rädda företaget”, sade Reynolds i BBC-programmet Laura Kuenssberg on Sunday.
Han betonar samtidigt att regeringen vill diskutera hur den brittiska bilindustrin kan anpassa sig till förändrade globala marknadsförhållanden.
Reynolds utesluter inte att andra former av stöd kan bli aktuella. Regeringen kan i vissa fall tänka sig att investera tillsammans med industrin.
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Cyberattack och tullar pressar företaget
Jaguar Land Rover har försökt sänka sina kostnader men har samtidigt mött flera stora utmaningar.
Förra året drabbades företaget av en omfattande cyberattack som stoppade produktionen under flera veckor. Attacken slog även mot leveranskedjorna och fick konsekvenser för den brittiska ekonomin.
Samtidigt har Donald Trumps tullar slagit mot företagets försäljning på den viktiga amerikanska marknaden, där modeller som Range Rover och Defender säljer stort.
USA införde initialt en tull på 27,5 procent på brittiska bilar. Efter ett handelsavtal mellan Storbritannien och USA sänktes tullnivån till 10 procent.
Även konkurrensen från kinesiska biltillverkare har påverkat försäljningen.
Facket vill undvika tvångsuppsägningar
På tisdag ska Jaguar Land Rover, fackliga företrädare och regeringen träffas för ett samtal.
Fackförbundet Unite väntas pressa företaget att undvika tvångsuppsägningar. I stället vill facket att Jaguar Land Rover använder frivilliga avgångar och erbjuder möjligheter till omskolning där det är möjligt.
Unites generalsekreterare Sharon Graham väntas samtidigt sätta press på näringsminister Jonathan Reynolds att göra mer för att begränsa antalet förlorade jobb.
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Ett test för Burnhams industriplaner
De planerade nedskärningarna blir också en politisk utmaning för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham. Sedan han tillträdde i juli har han gjort en satsning på att återindustrialisera Storbritannien till en central del av sin politiska agenda.
Regeringen har tidigare stöttat andra delar av Tata-koncernen. År 2024 beslutade Labourregeringen under Keir Starmer att investera 500 miljoner pund i Tata Steels stålverk i Port Talbot i Wales. Pengarna ska bland annat gå till nya elektriska ljusbågsugnar.
Investeringen stoppade dock inte nedskärningar. Omkring 2 500 jobb försvann vid stålverket.
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Bilindustrin pressas från flera håll
Jaguar Land Rover är långt ifrån den enda europeiska biltillverkaren som tvingas dra ner på kostnaderna.
Tyska Volkswagen har också aviserat omfattande nedskärningar. Företaget planerar att minska personalstyrkan med ytterligare 50 000 jobb fram till 2030.