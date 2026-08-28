Nu får Kinas struptag konsekvenser – brist på utrustning till datacenter

Kinas begränsningar av exporten av sällsynta jordartsmetaller kan få direkta konsekvenser för världens datacenter.

IEEE varnar för att leveranserna av vissa material som används i IT-utrustning har minskat kraftigt.

Exporten av yttrium, en viktig sällsynt jordartsmetall, har minskat med omkring 75 procent i år jämfört med 2025.

Behövs i flera olika delar

Yttrium används bland annat i LED-belysning och bildskärmar, mikrovågsfilter, lasrar och keramiska kondensatorer som finns i stora mängder elektronisk utrustning.

Erbium används i förstärkare som förstärker optiska signaler i fiberoptiska nätverk, vilket gör ämnet relevant för den infrastruktur som binder samman datacenter, skriver The Register.

Kina införde de första exportbegränsningarna för flera sällsynta jordartsmetaller under 2025.

Senare skärptes reglerna genom krav på exportlicenser för företag som vill sälja produkter utanför Kina som innehåller material från kinesiska källor.

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De hårdare reglerna skulle även omfatta ytterligare ämnen, däribland erbium, men stoppades tillfälligt i november 2025 efter handelssamtal mellan USA och Kina.

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