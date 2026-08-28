Det har talats länge om att Kinas kontroll över vissa mineraler kan få stora effekter i resten av världen. Nu börjar det märkas på ett konkret sätt.
Nu får Kinas struptag konsekvenser – brist på utrustning till datacenter
Kinas begränsningar av exporten av sällsynta jordartsmetaller kan få direkta konsekvenser för världens datacenter.
IEEE varnar för att leveranserna av vissa material som används i IT-utrustning har minskat kraftigt.
Exporten av yttrium, en viktig sällsynt jordartsmetall, har minskat med omkring 75 procent i år jämfört med 2025.
Behövs i flera olika delar
Yttrium används bland annat i LED-belysning och bildskärmar, mikrovågsfilter, lasrar och keramiska kondensatorer som finns i stora mängder elektronisk utrustning.
Erbium används i förstärkare som förstärker optiska signaler i fiberoptiska nätverk, vilket gör ämnet relevant för den infrastruktur som binder samman datacenter, skriver The Register.
Kina införde de första exportbegränsningarna för flera sällsynta jordartsmetaller under 2025.
Senare skärptes reglerna genom krav på exportlicenser för företag som vill sälja produkter utanför Kina som innehåller material från kinesiska källor.
De hårdare reglerna skulle även omfatta ytterligare ämnen, däribland erbium, men stoppades tillfälligt i november 2025 efter handelssamtal mellan USA och Kina.
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Ska besluta om nya regler
Suspensionen löper ut i november i år, då Peking ska besluta om reglerna ska slopas, förlängas eller skärpas ytterligare.
Kina har en mycket stark position på marknaden. Landet står för omkring 90 procent av världens brytning av yttrium och hanterar i praktiken all förädling av den malm som bryts globalt. För erbium är Kinas dominans liknande.
USA försöker samtidigt minska sitt beroende genom nya investeringar. Försvarsdepartementet har avsatt 750 miljoner dollar för att säkra tillgången på sällsynta jordartsmetaller till magneter från en produktionsanläggning i Brasilien.
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Vill bygga upp ett lager
Energidepartementet har dessutom satsat 500 miljoner dollar på projekt inom mineralförädling, batteritillverkning och återvinning.
USA har även slutit avtal med 54 länder för att bygga mer motståndskraftiga leveranskedjor och lanserat Project Vault, som ska skapa ett amerikanskt strategiskt lager av kritiska mineraler med finansiering på upp till 10 miljarder dollar.
Åtgärderna tar dock tid att genomföra. Ett hårdare agerande från Kina i november kan därför snabbt sätta press på teknikindustrin och leveranskedjorna för datacenter.
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