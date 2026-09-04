Trump hotar med att "sluta handla" – om inte räntan sänks

USA:s president Donald Trump trappar åter upp pressen på Federal Reserve och kräver kraftigt sänkta räntor.

Om centralbanken inte agerar hotar Trump samtidigt med att stoppa handeln med länder som har handelsöverskott gentemot USA.

Utspelet kom efter fredagens amerikanska sysselsättningsrapport, som visade att arbetsgivare skapade 162 000 jobb i augusti. Det var betydligt fler än väntat.

Uppmanade Fed att agera

Trump använde den starka arbetsmarknaden som argument för att USA nu har råd med lägre räntor.

”Vi borde ha den LÄGSTA RÄNTAN av alla länder i världen, precis som ”förr i tiden””, skrev han i ett inlägg på Truth Social, enligt CNBC.

Trump har länge kritiserat Federal Reserve för att hålla räntorna för höga och vill se en betydligt mer expansiv penningpolitik

Han riktade på nytt kritiken mot centralbankschefen Kevin Warsh och uppmanade Fed att agera.

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