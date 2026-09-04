Sänk styrräntan, eller så slutar USA handla med länder som man har ett handelsunderskott emot. Det är Donald Trumps senaste hot.
Trump hotar med att "sluta handla" – om inte räntan sänks
USA:s president Donald Trump trappar åter upp pressen på Federal Reserve och kräver kraftigt sänkta räntor.
Om centralbanken inte agerar hotar Trump samtidigt med att stoppa handeln med länder som har handelsöverskott gentemot USA.
Utspelet kom efter fredagens amerikanska sysselsättningsrapport, som visade att arbetsgivare skapade 162 000 jobb i augusti. Det var betydligt fler än väntat.
Uppmanade Fed att agera
Trump använde den starka arbetsmarknaden som argument för att USA nu har råd med lägre räntor.
”Vi borde ha den LÄGSTA RÄNTAN av alla länder i världen, precis som ”förr i tiden””, skrev han i ett inlägg på Truth Social, enligt CNBC.
Trump har länge kritiserat Federal Reserve för att hålla räntorna för höga och vill se en betydligt mer expansiv penningpolitik
Han riktade på nytt kritiken mot centralbankschefen Kevin Warsh och uppmanade Fed att agera.
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Försöker sätta press igen
Hotet om att stoppa handeln skulle få stora konsekvenser om det förverkligades, menar experter. USA har handelsunderskott med tiotals länder, däribland flera av sina största handelspartner.
Ett genomförande skulle därför kunna få omfattande effekter på den internationella handeln och den amerikanska ekonomin.
Federal Reserve har inte kommenterat Trumps uttalande. Vita huset har inte heller lämnat någon närmare förklaring till hur ett eventuellt handelsstopp skulle kunna genomföras.
Utspelet markerar samtidigt en återkomst för Trumps kampanj mot centralbanken.
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Ses som mer försiktig
Pressen hade minskat efter att Warsh utsågs till ny Fed-chef, men den senaste tidens uttalanden visar att konflikten om räntenivån fortfarande är långt ifrån över.
Warsh har signalerat en betydligt mer försiktig hållning. Han har betonat att Fed måste få tillbaka inflationen till sitt mål på två procent och har även öppnat för att räntan kan behöva höjas.
Även vicepresident JD Vance har argumenterat för lägre räntor. Samtidigt har Vita husets ekonomiska rådgivare Kevin Hassett betonat att Federal Reserve fattar sina egna beslut.
Trumps senaste utspel kommer bara två månader före mellanårsvalet, där den höga inflationen fortsatt är en viktig politisk fråga.
En räntesänkning skulle kunna ge ekonomin och hushållen lättnad, men riskerar samtidigt att försvåra kampen mot inflationen.
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