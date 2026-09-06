Därför kan yenens vändning få stora följder för USA

Den japanska yenen har under flera år fallit kraftigt för att för sex veckor nå en nivå som inte setts sedan 1986. Bakom raset ligger åratal av extremt låga räntor i landet, samtidigt som räntorna i USA och Europa stigit kraftigt.



Den stora ränteskillnaden har gjort det lönsamt för investerare att låna i yen och placera pengarna i tillgångar med högre avkastning – så kallad carry trade.

Det har bidragit till att yenens ras skapat problem även utanför Japan.

Nu börjar utvecklingen vända

Flera faktorer gör, enligt rapportering från Reuters, att investerare som under lång tid satsat på en fortsatt försvagning av yenen börjar dra sig ur.

Tidigare har både japanska räntehöjningar och omfattande valutainterventioner misslyckats med att ge yenen ett varaktigt lyft. Den här gången började vändningen med att marknaden fick nya signaler om Bank of Japans räntepolitik.

Hajime Takata, som är ledamot i Bank of Japan, öppnade för att centralbanken kan höja räntan snabbare än marknaden tidigare räknat med.



Samtidigt signalerade Fed-ledamoten Christopher Waller att han föredrar att USA håller räntan oförändrad om inflationen fortsätter att dämpas.

Plötsligt började ränteskillnaden mellan Japan och USA att framstå som mindre självklar. Det gav investerare en anledning att börja köpa yen igen.

Och reaktionen på marknaden har varit kraftig. Yenen steg drygt 2 procent mot dollarn på torsdagen. Det är den starkaste dagsuppgången sedan den gemensamma amerikansk-japanska interventionen i juli.



För hela veckan landade uppgången på omkring 2 procent. Både hedgefonder, banker och andra stora investerare har varit nettoköpare av yen. Det ökar möjligheten för att uppgången förstärker sig själv.

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Investerare som har satsat på en fortsatt svag yen kan nu behöva stänga sina positioner. Då måste de köpa tillbaka yen, vilket ökar efterfrågan på valutan och kan driva upp den ytterligare.

Det handlar om stora belopp. JPMorgan uppskattar att investerare sedan Sanae Takaichi blev premiärminister har byggt upp korta yenpositioner på upp till 17 biljoner yen, motsvarande omkring 109 miljarder dollar.



Om positionerna avvecklas i större omfattning kan dollarn enligt banken falla till 142–146 yen.

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