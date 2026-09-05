Nu stängs penningtvättsutredningen – miljardären får en ny roll i USA:s oljeaffär

Tidigare i veckan stängde federala åklagare i Miami utredningen mot Alejandro Betancourt. Han har under flera år utretts i en omfattande penningtvättshärva kopplad till Venezuelas statliga oljebolag PDVSA.



Amerikanska åklagare har misstänkt att mer än en miljard dollar förskingrats från bolaget och därefter tvättats genom bland annat fastigheter i Miami och konton i Europa.

Betancourt har aldrig åtalats i USA. Men nedläggningen av den amerikanska penningtvättsutredningen sker, enligt CNN, samtidigt som Trumpadministrationen har gjort honom till en central partner i den nya oljeaffären med Venezuela.

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Byggde förmögenhet på statliga avtal

Betancourt blev rik under Hugo Chávez tid vid makten och tillhör den grupp unga venezuelanska affärsmän som fått smeknamnet ”Bolichicos”.

Hans bolag Derwick Associates fick statliga kontrakt värda omkring två miljarder dollar för att bygga kraftverk i Venezuela. Flera av avtalen tillkom utan vanlig konkurrensutsättning, trots att företaget hade begränsad erfarenhet av att bygga kraftverk.

Flera av anläggningarna producerade senare långt under sin kapacitet eller slutade helt att fungera. Betancourt och Derwick har förnekat att de gjort något fel och har pekat på misskötsel från den venezuelanska staten.

År 2012 började Betancourt samarbeta med PDVSA kring oljeutvinning i västra Venezuela. Dessa oljefält har senare blivit en viktig del av North American Blue Energy Partners, NABEP, som han var med och grundade.

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