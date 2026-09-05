USA stänger nu den amerikanska penningtvättsutredningen mot den venezuelanske miljardären Alejandro Betancourt. Samtidigt får han en nyckelroll i Trumpadministrationens försök att få kontroll över Venezuelas oljeproduktion.
Nu stängs penningtvättsutredningen – miljardären får en ny roll i USA:s oljeaffär
Tidigare i veckan stängde federala åklagare i Miami utredningen mot Alejandro Betancourt. Han har under flera år utretts i en omfattande penningtvättshärva kopplad till Venezuelas statliga oljebolag PDVSA.
Amerikanska åklagare har misstänkt att mer än en miljard dollar förskingrats från bolaget och därefter tvättats genom bland annat fastigheter i Miami och konton i Europa.
Betancourt har aldrig åtalats i USA. Men nedläggningen av den amerikanska penningtvättsutredningen sker, enligt CNN, samtidigt som Trumpadministrationen har gjort honom till en central partner i den nya oljeaffären med Venezuela.
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Byggde förmögenhet på statliga avtal
Betancourt blev rik under Hugo Chávez tid vid makten och tillhör den grupp unga venezuelanska affärsmän som fått smeknamnet ”Bolichicos”.
Hans bolag Derwick Associates fick statliga kontrakt värda omkring två miljarder dollar för att bygga kraftverk i Venezuela. Flera av avtalen tillkom utan vanlig konkurrensutsättning, trots att företaget hade begränsad erfarenhet av att bygga kraftverk.
Flera av anläggningarna producerade senare långt under sin kapacitet eller slutade helt att fungera. Betancourt och Derwick har förnekat att de gjort något fel och har pekat på misskötsel från den venezuelanska staten.
År 2012 började Betancourt samarbeta med PDVSA kring oljeutvinning i västra Venezuela. Dessa oljefält har senare blivit en viktig del av North American Blue Energy Partners, NABEP, som han var med och grundade.
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Företaget i centrum för jätteavtalet
Nu har NABEP hamnat mitt i ett av USA mest långtgående ekonomiska engagemang i Venezuela.
Enligt Reuters ska Pentagons Office of Strategic Capital ta en ägarandel på 35 procent i NABEP. Samtidigt får USA utrikesdepartement rätt att köpa 20 procent av bolagets oljeproduktion till självkostnadspris och förtur till den återstående produktionen.
Avtalet ger USA ett mycket stort inflytande över Venezuelas oljeindustri. Enligt Vita husets villkor får NABEP rättigheter till 17 stora oljefält i 100 år. Fälten innehåller omkring 65 miljarder fat bevisade oljereserver.
Därför vill USA samarbeta med Betancourt
USA ser Betancourt som en användbar partner eftersom han redan har en etablerad position i Venezuelas oljeindustri. Han känner den lokala marknaden och har kontakter både inom näringslivet och den politiska makteliten.
NABEP producerar redan olja i Venezuela, vilket gör bolaget till en praktisk väg för Washington när Trumpadministrationen vill öka produktionen snabbt.
Amerikanska tjänstemän har försvarat samarbetet och beskrivit Betancourt som en erfaren aktör som har granskats av administrationen. De betonar också att han inte är åtalad för något brott i USA.
Enligt Reuters har Betancourt utöver att arbeta med olja i sitt land fungerat som mellanhand mellan Washington och Caracas och hjälpt till att förhandla fram oljeaffärer.
Inför operationen mot Nicolás Maduro ska han också ha lämnat information som hjälpte USA att genomföra blockaden mot sanktionerade oljefartyg.
För Trumpadministrationen Betancourts kontaktnät blivit en tillgång när USA försöker bygga om Venezuelas oljeindustri.
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Kritiker är oroliga över Betancourts inflytande
Samarbetet har samtidigt väckt frågor om varför en person som nyligen varit föremål för omfattande penningtvättsutredningar nu får en så central roll i USA Venezuela-politik.
Amerikanska underrättelseofficerare, åklagare och diplomater har uttryckt oro över Betancourts inflytande. De pekar både på de tidigare utredningarna och på hans nära kontakter med personer inom Chávez och Maduros regeringar.
Misstankarna har dessutom inte försvunnit helt utanför USA. Schweiziska myndigheter fortsätter enligt Reuters att utreda Betancourt, trots att landet i maj drog tillbaka sin begäran om att få honom utlämnad från Storbritannien.
För Betancourt innebär det samtidigt en anmärkningsvärd omsvängning: från att ha varit föremål för en amerikansk penningtvättsutredning till att bli en av Washingtons viktigaste partners i Venezuelas oljeindustri.
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