Den österrikiska storbanken Raiffeisen har försökt lämna Ryssland sedan invasionen av Ukraina, men det har visat sig vara lättare sagt än gjort. Miljardbelopp som banken har kvar i landet är svåra att föra ut. Nu anklagar den aktivistiska analysfirman Grizzly Research banken för att ha hjälpt ryska aktörer att kringgå västliga sanktioner.
Storbanken fast i Ryssland – anklagas för att kringgå västs sanktioner
Raiffeisen Bank International, RBI, är en österrikisk bankkoncern med huvudkontor i Wien. Banken är en av Centraleuropas större bankgrupper och bedriver verksamhet i flera länder i Central- och Östeuropa.
I Ryssland har RBI under lång tid haft en omfattande verksamhet genom den helägda dotterbanken AO Raiffeisenbank. Före den fullskaliga invasionen av Ukraina var Ryssland en av koncernens viktigaste marknader.
Efter invasionen 2022 började banken dra ned på verksamheten med målsättningen att lämna landet. Utlåningen och kundernas insättningar har minskat kraftigt och banken har begränsat sin närvaro i landet.
Men någon fullständig exit har inte blivit av.
Raiffeisen är i dag den största västerländska banken som fortfarande bedriver verksamhet i Ryssland, enligt Reuters rapportering. Den ryska dotterbanken är dessutom en av de banker som Rysslands centralbank klassar som systemviktiga.
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Banken anklagas för att kringå EU:s sanktioner
Det aktivistiska analysföretaget Grizzly Research publicerade den 17 september en rapport om Raiffeisen och bankens verksamhet i Ryssland.
Rapporten bygger bland annat på ryska tulluppgifter och uppgifter om handelskontrakt som är registrerade hos Raiffeisens ryska dotterbolag.
Grizzly har gått igenom materialet och säger sig ha identifierat handel med varor som omfattas av västliga export- och importrestriktioner till ett värde av omkring 1, 19 miljarder dollar..
Rapporten innehåller också uppgifter från vad Grizzly beskriver som undercover-tester, där personer som uppgav sig vilja genomföra transaktioner med kopplingar till Iran eller ryska drönarinköp ska ha fått besked om möjligheter att öppna konton eller genomföra affärer.
Raiffeisen avvisar alla anklagelserna och hävdar att rapporten innehåller både sakfel och missvisande påståenden. Banken pekar bland annat på att vissa företag som Grizzly beskriver som kunder aldrig har varit kunder hos den ryska dotterbanken.
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Vilka är Grizzly Research?
Grizzly Research är en så kallad aktivistisk blankare. Det innebär att företaget aktivt letar efter börsbolag där det misstänker att det finns problem, risker eller uppgifter som marknaden inte känner till. Därefter undersöker de bolaget och publicerar en rapport med sin egen bild av vad det har hittat.
I fallet Raiffeisen har Grizzly bland annat gått igenom ryska tulluppgifter för att identifiera handelsaffärer som är kopplade till Raiffeisens ryska dotterbolag.
Företaget har kritiserats för att dra nytta av sina egna rapporter. Enligt Reuters rapportering hade de en kort position i Raiffeisen när deras kritik mot banken publicerades.
Aktien föll som mest omkring nio procent under handeln samma dag, vilket innebar att Grizzly hade ett ekonomiskt intresse av en kursnedgång.
Det innebär inte i sig att uppgifterna i rapporten är felaktiga. Men det visar att Grizzly har ett ekonomiskt intresse av en negativ marknadsreaktion, vilket är relevant när rapportens uppgifter och slutsatser granskas.
Därför har Raiffeisen svårt att lämna Ryssland
Ryssland har infört regler som gör det både svårt och dyrt för västerländska företag att sälja sina ryska tillgångar och föra ut kapitalet ur landet.
Försäljningar av ryska tillgångar kräver statligt godkännande och omfattas därtill av stora rabatter och inbetalningar till den ryska staten. För en stor bank som Raiffeisen innebär detta stora förluster.
Eftersom få västerländska banker finns kvar i Ryssland innebär Raiffeisens fortsatta närvaro att en kanal till det internationella finansiella systemet finns kvar. Ryssland har därmed inget incitament att göra det lätt för banken att lämna landet.
Grizzly uppskattar att omkring 12,6 miljarder euro av pengarna banken förvaltar fortfarande är bundna i den ryska verksamheten.
Raiffeisens fortsatta närvaro i Ryssland har inte varit oproblematisk från ett internationellt perspektiv. 2024 varnade amerikanska myndigheter för att banken skulle kunna förlora tillgången till det amerikanska finanssystemet och dollarsystemet om de inte avslutade sin verksamhet i Ryssland.
Banken har försökt men försöken har fallit samman. Än så länge tycks banken ha fortsatt tillgång till dollarn.
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