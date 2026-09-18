Storbanken fast i Ryssland – anklagas för att kringgå västs sanktioner

Raiffeisen Bank International, RBI, är en österrikisk bankkoncern med huvudkontor i Wien. Banken är en av Centraleuropas större bankgrupper och bedriver verksamhet i flera länder i Central- och Östeuropa.

I Ryssland har RBI under lång tid haft en omfattande verksamhet genom den helägda dotterbanken AO Raiffeisenbank. Före den fullskaliga invasionen av Ukraina var Ryssland en av koncernens viktigaste marknader.

Efter invasionen 2022 började banken dra ned på verksamheten med målsättningen att lämna landet. Utlåningen och kundernas insättningar har minskat kraftigt och banken har begränsat sin närvaro i landet.

Men någon fullständig exit har inte blivit av.

Raiffeisen är i dag den största västerländska banken som fortfarande bedriver verksamhet i Ryssland, enligt Reuters rapportering. Den ryska dotterbanken är dessutom en av de banker som Rysslands centralbank klassar som systemviktiga.



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Banken anklagas för att kringå EU:s sanktioner

Det aktivistiska analysföretaget Grizzly Research publicerade den 17 september en rapport om Raiffeisen och bankens verksamhet i Ryssland.



Rapporten bygger bland annat på ryska tulluppgifter och uppgifter om handelskontrakt som är registrerade hos Raiffeisens ryska dotterbolag.



Grizzly har gått igenom materialet och säger sig ha identifierat handel med varor som omfattas av västliga export- och importrestriktioner till ett värde av omkring 1, 19 miljarder dollar..

Rapporten innehåller också uppgifter från vad Grizzly beskriver som undercover-tester, där personer som uppgav sig vilja genomföra transaktioner med kopplingar till Iran eller ryska drönarinköp ska ha fått besked om möjligheter att öppna konton eller genomföra affärer.

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Raiffeisen avvisar alla anklagelserna och hävdar att rapporten innehåller både sakfel och missvisande påståenden. Banken pekar bland annat på att vissa företag som Grizzly beskriver som kunder aldrig har varit kunder hos den ryska dotterbanken.

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