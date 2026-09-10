Därför fortsätter samarbetet mellan ryska och europeiska forskare – trots EU sanktioner

I södra Frankrike byggs en av världens mest avancerade experimentmaskiner. I en enorm ringformad kammare ska forskare skapa och kontrollera plasma – en extremt het gas där elektronerna har skilts från atomkärnorna.



Det är under dessa förhållanden som kärnfusion kan äga rum, samma typ av reaktion som får solen att lysa.

För att få fusionen att fungera måste bränslet, framför allt väteisotoperna deuterium och tritium, hettas upp till omkring 150 miljoner grader. Då bildas plasma, ett extremt hett tillstånd där elektronerna har skilts från atomkärnorna. Med hjälp av enorma magneter ska plasmat hållas på plats utan att komma i kontakt med maskinens väggar.

Kärnfusion har redan åstadkommits i experiment och har till och med gett ett energiöverskott i vissa försök. Men att göra processen till en stabil och praktiskt användbar energikälla är betydligt svårare.

Målet med ITER är att hitta en väg att använda kärnfusion som en ny energikälla – en energikälla som forskarna hoppas ska kunna ge stora mängder energi och betydligt mindre långlivat radioaktivt avfall än dagens kärnkraft.

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Projektet har en lång historia där Ryssland ingår

ITER, som projektet kallas, har sina rötter i 1980-talet, när USA och Sovjetunionen började diskutera ett gemensamt projekt för fusionsenergi.

Ett internationellt avtal undertecknades 2006 och året därpå bildades organisationen. Byggandet i södra Frankrike började 2010.

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Efter invasionen av Ukraina har EU stängt av Rysslands deltagande i flera stora forskningsprogram, bland annat Horizon Europe, Horizon 2020 och Euratom. Även den europeiska partikelfysikorganisationen CERN har avslutat Rysslands observatörsstatus och sagt att man inte ska inleda nya samarbeten med Ryssland.

Samtidigt fortsätter kontakterna inom ITER. I juni undertecknade ITER ett samarbetsavtal med det ryska Kurchatov-institutet om bland annat informationsutbyte, forskning och utbildning. I juli besökte Rysslands vetenskapsminister Valerij Falkov anläggningen i Frankrike tillsammans med en större delegation.

Förklaringen till det fortsatta samarbetet står delvis att finna i projektets regler. När ITER skapades byggdes samarbetet för att sträcka sig över flera årtionden. Ett land kan lämna projektet frivilligt, men de övriga medlemmarna kan inte själva besluta att utesluta det.

Ryssland står för omkring 9,1 procent av projektet och bidrar inte bara ekonomiskt. Ryska forskare och ingenjörer levererar också specialiserad teknik.

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