Hormuzkrisen blir rysk oljejackpot

Kinesiska raffinaderier betalar en rejäl premie för råolja av typen East Siberia- Pacific Ocean, eller ESPO som den också kallas. Behoven i landet är stora och de senaste månadernas osäkra trafik genom Hormuzsundet har gjort att den ryska råoljan framstår som en bra ersättning för den iranska.

En fördel med ESPO för kinesiska köpare är också den geografiska närheten. Oljan lastas i östra Ryssland och kan nå kinesiska raffinaderier på mindre än en vecka. Det gör den till ett snabbt alternativ när leveranser från andra producentländer störs.

För leverans i november handlas oljan idag till ett pris som ligger drygt 7 dollar per fat över Brent, enligt Oilprice. Vissa säljare uppges begära så mycket som 10 dollar per fat i premie.

Sanktioner från väst har bromsat oljeförsäljningen

EU har sedan Rysslands fullskaliga invasion använt sanktioner för att undvika att gynna den ryska krigskassan. Bland annat har man satt ett pristak på rysk olja med målet att strypa det ryska kassaflödet.

Skuggflottan, de fartyg Moskva använder för att kringgå pristaket, har fått allt svårare att ta sig fram. Trettio nya fartyg har svartlistats. Dessutom har kriterierna för listning har utvidgas så att även fartyg som levererar bränsle till redan blacklistade skepp kan bli sanktionerade.

Länder utanför EU, som Kazakstan, tvingas minska sin export av olja till Ryssland eller att drabbas av sekundärsanktioner från EU.

Krisen i Hormuz – en räddning för Ryssland

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När oljeleveranserna från Mellanöstern stryps ökar konkurrensen om den ryska oljan. Kina och Indien söker alternativa leveranser. Det har bidragit till att driva upp priset på rysk ESPO-råolja. För Rysslands såriga ekonomi är utvecklingen välkommen.

Kina är idag den största köparen av ESPO-råolja och stod för 83 procent av marknaden under årets första sju månader.

Samtidigt har Indien ökat sina inköp av ESPO. Indiens marknadsandel för den ryska råoljeblandningen steg från 12 till 16 procent under årets första sju månader, enligt uppgifter från Kpler och Vortexa.



Den totala oljeexporten från Rysslands hamn Kozmino ökade samtidigt med 6 procent.

Oljans betydelse för den ryska ekonomin

Landet brottas med en djup inhemsk bränslekris efter ukrainska drönarattacker mot raffinaderier. Raffinaderikapaciteten har minskat kraftigt och bidragit till bränslebrist på den ryska marknaden. Ryssland har därför tvingats begränsa exporten av bland annat bensin och diesel.



Samtidigt kan råoljan säljas till höga priser på den asiatiska marknaden. Att kunna sälja råolja på exportmarknaden är fortsatt en av statskassans viktigaste finansieringskällor för kriget.