Rysslands livlina: Indien köper mer rysk olja än någonsin

Ryssland behöver Indien

För Ryssland är relationen livsviktig. Landet brottas med en djup inhemsk bränslekris efter ukrainska drönarattacker mot raffinaderier, och exportintäkterna från olja är fortsatt en av statskassans viktigaste finansieringskällor för kriget.

Att Indien fortsätter köpa i rekordvolymer, trots minskande rabatter, tyder enligt branschanalytiker på att Moskva prioriterar att behålla den indiska marknaden framför kortsiktig lönsamhet per fat.

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Trump kan lägga max-tullar

Men det finns en stor osäkerhetsfaktor. Den amerikanska senaten röstade den 25 juli igenom ”Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” med 86 mot 11 röster.

Den lagen skulle ge president Trump befogenhet att lägga tullar på upp till 100 procent på länder bland de fem största köparna av rysk olja eller gas. Just nu omfattar den listan Kina, Indien, Azerbajdzjan, Ungern och Slovakien.

Trump har bollen

Lagen väntar fortfarande på godkännande i representanthuset, och tullen är inte automatisk. Trump måste själv aktivera den.

Redan i augusti 2025 höjde Trump tullarna mot Indien till 50 procent med uttrycklig hänvisning till landets ryska oljeköp, ett beslut som då fick indiska myndigheter att söka undantag snarare än att faktiskt minska importen.

Indien kan göra kort svängning

Frågan är om ett fullskaligt 100-procentigt tullhot faktiskt skulle få Indien att svänga. Historiken ger en fingervisning: efter amerikanska sanktioner mot Rosneft och Lukoil i november 2025 föll Rysslands andel av indisk import tillfälligt under 25 procent för första gången på två år, innan den studsade tillbaka till dagens rekordnivå redan några månader senare.

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Det tyder på att indiska raffinaderier snarare anpassar sig kortsiktigt till enskilda sanktionschocker än gör en permanent kursändring. Så länge det saknas realistiska alternativ i tillräcklig volym, särskilt med kriget kring Iran som redan pressat andra oljekällor i Mellanöstern.