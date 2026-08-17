Hormuz: Hur mycket olja går egentligen genom sundet?

Under normala omständigheter passerar omkring 20 miljoner fat olja per dag genom Hormuz mellan Iran och Oman. Det motsvarar ungefär en femtedel av världens oljekonsumtion.

Sedan kriget inleddes i slutet av februari 2026 har Iran i praktiken stängt Hormuz-sundet, trots president Donald Trumps upprepade påståenden om att USA kontrollerar det.

Tillbaka till normalnivåer?

Nu råder oenighet om hur mycket olja som faktiskt kommer ut. USA:s energiminister Chris Wright hävdade nyligen att sjudagarsgenomsnittet för oljeflödet genom sundet stigit till 9 miljoner fat per dag, och att den totala mängden olja som lämnade Persiska viken den 8 augusti översteg 20 miljoner fat.

Alltså i praktiken normala nivåer, om man räknar in de omkring 7 miljoner fat per dag som Mellanösternländer omdirigerat via pipelines och andra vägar runt sundet.

Eller bara halva mängden?

Oberoende skeppsspårningsbolag ger en helt annan bild av läget vid Hormuz-sundet. Wall Street-analytiker som använder tjänster som Kpler och Windward Intelligence uppskattar att tankfartyg bara fått ut omkring 4 miljoner fat olja per dag från Persiska viken.

Det är ungefär hälften av Wrights siffra. ”Det går inte att förena skillnaden mellan det vi ser och det han citerar”, säger Matt Smith, forskningschef på Kpler, vars data bygger på 13 000 egna mottagare i 190 länder som spårar 350 000 fartyg i realtid, samt satelliter i låg omloppsbana.

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Återöppning av Hormuz allt mer akut

Hamad Hussain, senioranalytiker på Capital Economics, konstaterar att motstridiga uppgifter från amerikanska och iranska tjänstemän gör det allt svårare att veta hur mycket olja som faktiskt lämnar Gulfen.

Internationella energimyndigheten IEA varnade nyligen för att ett återöppnande av sundet blir alltmer akut i takt med att världens oljelager töms i snabb takt.

Olika sorters trafik

Sedan kriget inleddes har omkring 64 fartyg som passerat Hormuz-sundet attackerats, med 17 omkomna och 35 skadade sjömän som följd.

Av de 84 fartyg som passerade sundet under en vecka i mitten av augusti tillhörde 17 den så kallade skuggflottan och tio fraktade sanktionerad last. Detta gör det ännu svårare att avgöra hur mycket av trafiken som är legitim handel.