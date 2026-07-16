Ukrainska drönarattacker mot ryska raffinaderier har tvingat Moskva att exportera råolja i stället för att förädla den på hemmaplan. Resultatet är en propp till havs där närmare 135 miljoner fat rysk råolja nu ligger stillastående ombord på fartyg.
135 miljoner fat rysk olja fast till havs
Bakgrunden är en systematisk drönarkampanj mot rysk raffinaderikapacitet, senast mot anläggningarna Gazprom Neftechim Salavat och Afipskij.
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Ungefär en tredjedel av Rysslands inhemska raffinaderikapacitet slagits ut, ned till omkring 3,91 miljoner fat om dagen, den lägsta nivån sedan 2005, skriver Bloomberg.
Måste exportera råolja
Med ett överskott av oraffinerad råolja som inte kan tas om hand hemma har Moskva tvingats skruva upp den sjöburna exporten för att hålla oljefälten i drift.
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Fyraveckorssnittet har pressats upp till 4,21 miljoner fat om dagen, enligt United24media. Samtidigt pumpade Ryssland enligt Oilprice.com bara 8,93 miljoner fat om dagen i juni, cirka 830 000 fat under landets Opec+-kvot, ett tecken på att flaskhalsarna sitter i förädlingen och logistiken snarare än i produktionen.
Volymerna når inte fram
Åtminstone tio tankfartyg med den ryska flaggskeppskvaliteten Urals stannat upp utanför Egyptens medelhavskust och i Indonesiens Riauöar nära Singapore.
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I öster väntar Sokol- och Sachalin Blend-laster i veckor nära hamnen Kozmino på omlastning från skyttelfartyg till oceangående tankers, medan ESPO-olja hopar sig vid terminalen, som också pekar på att internationella köpare i ökad utsträckning undviker sanktionerade laster av rädsla för sekundära sanktioner.
Intäkterna faller trots de höga volymerna.
Bruttovärdet av den sjöburna exporten sjönk till 1,68 miljarder dollar i veckan som fyraveckorssnitt, en nedgång med omkring 200 miljoner dollar, enligt Argus-noteringar.
Baltisk Urals handlades till 52,61 dollar per fat och priset levererat till Indien nådde en elvaveckorslägsta på 70,58 dollar, uppger United24media.
Kina och Indien svarade för runt 1,8 miljoner fat om dagen av identifierade köp, medan ytterligare 1,9 miljoner fat om dagen bokfördes som ”okänd destination”.
EU köper mer gas
Samtidigt går EU:s gasinköp åt motsatt håll. EU:s import av LNG från Yamal, Rysslands största LNG-anläggning, slog rekord under första halvåret med 9,89 miljoner ton, en ökning med 18 procent jämfört med samma period 2025.
Prislappen landade på omkring 6 miljarder euro, cirka 66 miljarder kronor. Frankrike, Belgien och Spanien stod för merparten. Vid årsskiftet stramas sanktionerna åt ytterligare.