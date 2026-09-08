Här är Rysslands plan för att nå Kinas oljeköpare

Kriget i Ukraina har gjort Svarta havet till en allt mer riskfylld transportväg för Ryssland. Attacker mot hamnar och fartyg har skapat oro kring exporten av bland annat spannmål och energi.

Nordostpassagen ger Moskva en alternativ väg till de asiatiska marknaderna och kan minska beroendet av mer utsatta transportleder.

Trots att rutten genom Arktis är betydligt längre än den korta vägen från ryska hamnar i Fjärran östern till Kina, ökar Ryssland användningen av Nordostpassagen.



På så sätt kan landet fortsätta skicka olja till de asiatiska köparna även när andra transportvägar utsätts för attacker och störningar.

Under 2026 har sju tankfartyg redan transporterat omkring 6 miljoner fat rysk råolja genom Nordostpassagen på väg mot Asien, enligt Reuters. Kina är den viktigaste mottagaren av oljan som går den här vägen.



Antalet resor med rysk Urals-olja via rutten ökade från sex transporter 2023 till nio under 2025. Under 2026 hade ytterligare sex laster gått samma väg före september. I augusti passerade totalt tolv oljefartyg Nordostpassagen, jämfört med nio samma månad året före.



Läs också: Därför blev oljeprisrallyt ingen räddning för Ryssland. Realtid

Det handlar om mer än transporter

För Ryssland handlar Arktis om mer än dagens transporter. Nu börjar också ett av landets största nya oljeprojekt leverera olja, rapporterar Oilprice.

Det stora Vostok Oil-projektet, som drivs av Rosneft, har gått in i produktion. Den 6 september lastades den första oljan från projektet på den arktiska tankern Valentin Pikul vid den nya terminalen Bukhta Sever på Tajmyrhalvön.

Projektet omfattar 13 olje- och gasfält och har enligt Rosneft en resursbas på omkring 7 miljarder ton olja. Mer än 2 000 brunnar har tagits i drift.

ANNONS

En 790 kilometer lång pipeline leder oljan från Vankorområdet till Bukhta Sever. Därifrån kan oljan lastas på tankfartyg och skickas vidare österut genom Nordostpassagen.

Läs också: Rysslands livlina: Indien köper mer rysk olja än någonsin. Realtid