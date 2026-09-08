Riskkapitalet gör miljardaffärer på de brittiska vårdköerna

Spire Healthcare, som driver 38 privatsjukhus och drygt 60 kliniker i England, Wales och Skottland, har accepterat ett bud på 250 pence per aktie.

Köpare är Tulip UK Bidco, ett nybildat bolag bakom vilket står brittiska Toscafund, private equity-bolaget THCP Advisory (Three Hills) och amerikanska Ares Management.

Affären värderar aktiekapitalet till omkring 1,03 miljarder pund och innebär en premie på 66 procent mot kursen den 13 maj, dagen innan budintresset offentliggjordes, rapporterar Reuters. Ägare till 53,4 procent av aktierna har redan ställt sig bakom budet.

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Toscafund grundades år 2000 av Martin Hughes, i City känd under öknamnet ”the Rottweiler” för sin aktivistiska stil. Fonden var sedan tidigare Spires näst största ägare. Samtidigt görs ett rejält styrelseskifte: vd Justin Ash lämnar efter många år, liksom ordföranden Sir Ian Cheshire. In som tillförordnad vd går Sir David Sloman, med bakgrund som chef för flera NHS-trusts, en rekrytering som säger en del om var Spires intäkter kommer ifrån.

Affären är inte isolerad. I juli köpte fonder förvaltade av Blue Owl Capital en portfölj med tolv av Spires akutsjukhus för 1,3 miljarder pund, enligt Property Week. Tidigare i år gick vårdfastighetsbolaget Assura samman med Primary Health Properties efter en budstrid mot KKR och Stonepeak.

Kön är affärsmodellen

Drivkraften är knappast dold. Den samlade väntelistan i den engelska NHS låg i juni på omkring 7,27 miljoner vårdärenden, skriver City AM. Tom Whelan, partner på advokatbyrån Reed Smith, beskriver privat vård som en motståndskraftig marknad med en mix av självbetalande patienter, försäkringspatienter och NHS-uppdrag och konstaterar att det är svårt att se NHS ”fixas” på kort sikt.

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Det ger en intäktsmix som investerare gillar. Spire omsatte 1,5 miljarder pund 2025, en ökning med 4,5 procent, varav 43 procent kom från privata sjukvårdsförsäkringar.

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När den tidigare hälsoministern Wes Streeting slog fast att staten borde använda privata utförare för att korta köerna cementerades i praktiken en tredje betalningsström.

Samtidigt sker uppköpet mot en bakgrund där kapitalanskaffningen blivit tuffare för branschen. Fondbolagen konkurrerar numera med rabatter och förmånliga villkor för att locka investerare, och oron kring evergreen-strukturer har slagit mot EQT-aktien.

Sjukvård med säker betalare framstår i det läget som en av få kategorier där kapitalet vågar sätta hög multipel. Nordiskt sett är mönstret bekant. KKR:s köp av Karo Healthcare från EQT för runt 28 miljarder kronor blev en av årets största europeiska private equity-affärer.