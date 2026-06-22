Dyr olja räckte inte – ekonomin i Ryssland pressas

Kriget med Ukraina har blivit något av en ekonomisk mardröm för Ryssland. Landet brottas med en djup ekonomisk kris som räddas av landets naturresurser och en svullen försvarsindustri.

Men den stagnerande ekonomin tvingar Ryssland att agera. Trots fortsatt hög inflation fortsätter man att sänka den höga styrräntan i hopp om att sätta fart på ekonomin.

Marknaden överraskades av beslutet

Centralbanken har valt att sänka landets styrränta för nionde gången i rad, den här gången från 14,5 till 14,25 procent. Sänkningen på 25 punkter var dock betydligt mindre än de 50 punkter som analytiker brett hade räknat med.

Centralbankschefen Elvira Nabiullina pekar ut stigande bensinpriser som en av de främsta orsakerna till försiktigheten. Ukrainska drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier har skapat bränslebrist och pressat upp inflationen.

Ryssland bromsar in kraftigt

Landets BNP backade med 0,2 procent under årets första tre månader. Samtidigt har centralbanken tvingats kapa sin tillväxtprognos för helåret dramatiskt, från tidigare 1,3 procent till blygsamma 0,4 procent.

Investeringsbankiren Yevgeny Kogan bedömer att landet kommer att få leva med betungande tvåsiffriga räntenivåer även under nästa år. Ett skenande budgetunderskott på över 6 000 miljarder rubel hotar stabiliteten.

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Sofia Donets, chefsekonom på T-Investments, konstaterar att centralbankens handlingsutrymme har krympt kraftigt till följd av den stramare ekonomin. Efter räntebeskedet reagerade Moskvabörsen omedelbart med att falla över 1,6 procent.