Hoppades att sten var guld – var något ännu ovanligare

Men ibland överträffar verkligheten även de volatila finansiella marknaderna. Ett fynd på fältet kan visa sig bära på ett värde som är svårt att mäta i traditionella valutor.

Det var precis vad australiensaren Dave Hole fick erfara när han under prospektering i de guldrika områdena kring Maryborough stötte på en minst sagt anmärkningsvärd rödbrun och tung sten.

En osannolik upptäckt

Säker på att han hade hittat en gigantisk guldklimp tog Hole med sig stenen hem. Han prövade allt för att öppna den: han använde en stensåg, en vinkelslip, en borr och dränkte den till och med i syra.

Men stenen förblev intakt, helt opåverkad av hans upprepade försök att nå det förmodade guldet inuti.

Flera år senare tog Hole med sig fyndet till Museums Victoria för att få det undersökt av experter. Svaret han fick var chockerande. Det var inte guld. Fyndet var betydligt mer sällsynt än så.

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Stenen visade sig vara en 4,6 miljarder år gammal meteorit på 17 kilo, döpt till Maryborough-meteoriten. Geologen Dermot Henry förklarar att dessa rymdstenar är ovärderliga för vetenskapen:

”Meteoriter är det billigaste sättet att utforska rymden. De ger oss en chans att hålla solsystemets historia i handen.”

Medan en guldklimp i samma storlek snabbt kan omsättas på guldmarknaden, ger meteoriter forskare unika ledtrådar om planeternas uppkomst genom fragment av stjärndamm som är äldre än vår egen sol. För vetenskapen och samlarmarknaden är det kosmiska fyndet därmed helt ovärderligt.

Rent ekonomiskt brukar museum betala för den här typen av fynd, men då blir kilopriset ofta betydligt mer blygsamt än det skyhöga priset på guld.

Artikeln är en del av vår sommarserie där vi återpublicerar några av RLVNC mest lästa artiklar från de senaste åren.