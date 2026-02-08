Guldrush i landet – på väg att bli "nya Dubai"

Sedan gruvan inledde sin verksamhet 2010 har den blivit navet i Mexikos guldutvinning.

Förutom guld produceras stora mängder silver och andra mineraler, och 2022 omsatte verksamheten 1,9 miljarder dollar. Reserverna bedöms räcka i minst två decennier till, enligt tyska Mellebonne.

Totalt finns 88 guldgruvor i drift i Mexiko, av över 1 350 globalt, visar data från Mining Technology.

Utländska ägare dominerar

Men det är inte mexikanska fickor som fylls av guldruschen. Peñasquito kontrolleras av amerikanska Newmont Corporation, och mönstret går igen i landets övriga stora gruvor.

El Limón-Guajes i Guerrero, som toppar produktionslistan med 425 000 uns guld, ägs av kanadensiska Torex Gold Resources.

Herradura i Sonora tillhör mexikanska Industrias Peñoles, medan Mulatos och Los Filos kontrolleras av kanadensiska Alamos Gold respektive Equinox Gold.

De utländska investeringarna har skapat arbetstillfällen, över 2 800 direkt anställda enbart i Zacatecas, men vinsterna koncentreras i hög grad utomlands.

Det har väckt politisk debatt om hur landet bättre kan tillvarata värdet av sina naturtillgångar.