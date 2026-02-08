Mexiko har etablerat sig som en av världens ledande guldproducenter. I delstaten Zacatecas ligger Peñasquito, landets största guldgruva och en av de mest produktiva i hela Amerika, som ensam står för nästan 30 procent av den nationella produktionen.
Guldrush i landet – på väg att bli "nya Dubai"
Sedan gruvan inledde sin verksamhet 2010 har den blivit navet i Mexikos guldutvinning.
Förutom guld produceras stora mängder silver och andra mineraler, och 2022 omsatte verksamheten 1,9 miljarder dollar. Reserverna bedöms räcka i minst två decennier till, enligt tyska Mellebonne.
Totalt finns 88 guldgruvor i drift i Mexiko, av över 1 350 globalt, visar data från Mining Technology.
Utländska ägare dominerar
Men det är inte mexikanska fickor som fylls av guldruschen. Peñasquito kontrolleras av amerikanska Newmont Corporation, och mönstret går igen i landets övriga stora gruvor.
El Limón-Guajes i Guerrero, som toppar produktionslistan med 425 000 uns guld, ägs av kanadensiska Torex Gold Resources.
Herradura i Sonora tillhör mexikanska Industrias Peñoles, medan Mulatos och Los Filos kontrolleras av kanadensiska Alamos Gold respektive Equinox Gold.
De utländska investeringarna har skapat arbetstillfällen, över 2 800 direkt anställda enbart i Zacatecas, men vinsterna koncentreras i hög grad utomlands.
Det har väckt politisk debatt om hur landet bättre kan tillvarata värdet av sina naturtillgångar.
Miljöfrågor och geopolitik
Guldets användningsområden sträcker sig långt bortom smycken. Metallen är central inom elektronik, medicinteknik och som strategisk reserv för centralbanker.
För Mexiko skulle ökad kontroll över produktionen kunna bli ett geopolitiskt trumfkort.
Samtidigt varnar miljöorganisationer för kemikalieanvändning och naturingrepp. Gruvbolagen hävdar att de följer internationella hållbarhetskrav, men kritiker menar att de långsiktiga konsekvenserna återstår att se.
Guldpriset lockar investerare
Mexikos guldboom sammanfaller med ett fortsatt starkt intresse för ädelmetallen bland investerare. Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade, ser ingen omedelbar risk för fallande guldpriser.
”Köp guld när du funderar på att göra det, göm det och glöm bort det tills du behöver tillgången”, säger han till Dagens PS.
För investerare är Mexikos utveckling en påminnelse om guldets bestående värde – och om att rikedomarna inte alltid stannar där de grävs fram.
De fem största mexikanska guldgruvorna 2024:
- El Limón-Guajes, Guerrero – ägs av Torex Gold Resources, 425.000 oz, drift till 2027.
- Herradura, Sonora – ägs av Industrias Peñoles Sde CV, 347.520 oz, drift till 2033.
- Peñasquito, Zacatecas – ägs av Newmont, 305.000 oz, drift till 2032.
- Mulatos, Sonora – ägs av Alamos Gold, 136.530 oz, drift till 2028.
- Los Filos, Guerrero – ägs av Equinox Gold, 134.530 oz, drift till 2028.
