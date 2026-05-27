Trumps stöd i Texas kan kosta republikanerna senaten

Ken Paxton, 63, krossade John Cornyn trots ett massivt ekonomiskt underläge där Cornyn och allierade super-PAC:s spenderade enligt NBC News över 21 miljoner dollar på annonser sedan mars, mot Paxtons knappt 7 miljoner.

Enligt bedömare var det var Donald Trumps sena stöd som vände loppet.

Segern är den senaste i en rad där Trump framgångsrikt plockat bort republikaner han anser vara illojala.

Donald Trumps kandidater vinner nomineringar. Men frågan är om de kan vinna val.

Den här månaden har Trumpstödda utmanare även besegrat senator Bill Cassidy i Louisiana och representanten Thomas Massie i Kentucky, enligt Reuters.

Men priset för lojalitet kan visa sig högt.

Republikanernas valkommitté varnade redan förra året i ett internt PM att en Paxton-nominering skulle kunna ”ge demokraterna möjlighet att vinna Texas och tvinga republikanerna att omfördela hundratals miljoner dollar” från andra nyckelstater.