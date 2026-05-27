President Trumps beslut att stödja den skandalomsusade justitieministern Ken Paxton framför den sittande senatorn John Cornyn kan få långtgående konsekvenser för kampen om kontrollen över den amerikanska senaten i november. .
Trumps stöd i Texas kan kosta republikanerna senaten
Ken Paxton, 63, krossade John Cornyn trots ett massivt ekonomiskt underläge där Cornyn och allierade super-PAC:s spenderade enligt NBC News över 21 miljoner dollar på annonser sedan mars, mot Paxtons knappt 7 miljoner.
Missa inte: Här är frågorna som hindrar ett avtal mellan Iran och USA. Realtid
Enligt bedömare var det var Donald Trumps sena stöd som vände loppet.
Trump väljer sina kandidater – kan slå tillbaka
Segern är den senaste i en rad där Trump framgångsrikt plockat bort republikaner han anser vara illojala.
Den här månaden har Trumpstödda utmanare även besegrat senator Bill Cassidy i Louisiana och representanten Thomas Massie i Kentucky, enligt Reuters.
Läs även: Texas lyckas bygga finanscentrum – så kan Sverige lära. Dagens PS
Men priset för lojalitet kan visa sig högt.
Republikanernas valkommitté varnade redan förra året i ett internt PM att en Paxton-nominering skulle kunna ”ge demokraterna möjlighet att vinna Texas och tvinga republikanerna att omfördela hundratals miljoner dollar” från andra nyckelstater.
Skandalomsusad kandidat
Trump vann Texas med nästan 14 procentenheter så sent som 2024, men Paxton är ingen vanlig kandidat.
Han ställdes inför riksrätt av ett republikanskt kontrollerat delstatsparlament 2023 på anklagelser om mutor och korruption, friades av senaten, har åtalats för bedrägeri, anmälts till FBI av sina egna medarbetare och hans fru har ansökt om skilsmässa på ”bibliska grunder”.
Missa inte: USA:s skuld eskalerar – fem miljarder om dagen. Realtid
Paxton förnekar alla anklagelser.
Demokraterna har 47 mandat i senaten mot republikanernas 53, och behöver netto fyra platser för att ta över majoriteten. Texas, där ingen demokrat vunnit ett delstatsval sedan 1994, har hittills inte funnits med i deras kalkyl. Nu kan det ändras.
Kan bli en jämn valrörelse
Demokraternas kandidat är James Talarico, 37, en delstatsrepresentant och presbyteriansk seminarist som enligt NBC News redan samlat in över 40 miljoner dollar. Senaste opinionsundersökning visar ett jämnt race.
”Den mest korrupte politikern i Amerika är nu republikanernas kandidat till senaten”, sade Talarico i ett videouttalande direkt efter valnatten.
Läs även: Trump ger Volvo Cars gräddfil – aktien rusar. Dagens PS
De demokratiska senatorerna Chuck Schumer och Kirsten Gillibrand konstaterade i ett gemensamt uttalande att ”republikanerna nu lever sitt mardrömsscenario”.
Cornyn, som backades av partiledningen i Washington, sade i sitt avskedstal att han ändå tänker stödja Paxton i november.
”Jag har alltid stöttat det republikanska alternativet. Och det tänker jag göra igen”, sa han, enligt NBC News.