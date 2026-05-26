Nu märks krisen i plånboken – reallönerna faller i rika länder

Flera rika ekonomier ser nu reallönerna falla igen.

Det kommer efter att stigande energi- och transportkostnader drivit upp inflationen snabbare än lönerna.

Utvecklingen kopplas till den fortsatta krisen kring Hormuzsundet och oron för nya störningar i den globala oljehandeln.

Inflationen väntas stiga

I USA steg inflationen till 3,8 procent i april samtidigt som löneökningarna låg på 3,6 procent i årstakt.

Det innebär att amerikanska hushåll för första gången på två år förlorar köpkraft. Högre priser på bensin, flygresor och andra energirelaterade kostnader pekas ut som de främsta orsakerna, skriver Financial Times.

Liknande utveckling märks i Storbritannien där reallönerna redan pressats av svag arbetsmarknad och högre levnadskostnader.

Löneökningarna har bromsat in samtidigt som inflationen väntas fortsätta stiga under året. Arbetslösheten ökar och antalet lediga jobb har fallit till den lägsta nivån på flera år.

ANNONS

Läs mer: Jobbet svenskarna undviker – trots lön på 56 800 kronor i månaden. Dagens PS