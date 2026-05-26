Många som vant sig vid en rejäl slant över i plånboken får nu se tillgångarna minska. Reallönerna faller i flera länder, visar ny statistik.
Nu märks krisen i plånboken – reallönerna faller i rika länder
Flera rika ekonomier ser nu reallönerna falla igen.
Det kommer efter att stigande energi- och transportkostnader drivit upp inflationen snabbare än lönerna.
Utvecklingen kopplas till den fortsatta krisen kring Hormuzsundet och oron för nya störningar i den globala oljehandeln.
Inflationen väntas stiga
I USA steg inflationen till 3,8 procent i april samtidigt som löneökningarna låg på 3,6 procent i årstakt.
Det innebär att amerikanska hushåll för första gången på två år förlorar köpkraft. Högre priser på bensin, flygresor och andra energirelaterade kostnader pekas ut som de främsta orsakerna, skriver Financial Times.
Liknande utveckling märks i Storbritannien där reallönerna redan pressats av svag arbetsmarknad och högre levnadskostnader.
Löneökningarna har bromsat in samtidigt som inflationen väntas fortsätta stiga under året. Arbetslösheten ökar och antalet lediga jobb har fallit till den lägsta nivån på flera år.
Oroande utveckling
Även eurozonen riskerar en ny period av försämrad köpkraft. Efter att hushållen gradvis återhämtat sig från energikrisen 2022 ser ekonomer nu tecken på att reallönetillväxten åter närmar sig noll.
I vissa länder, särskilt Frankrike, bedöms utvecklingen kunna bli tydligt negativ eftersom regeringarna har begränsat utrymme för nya stödåtgärder.
Utvecklingen oroar både centralbanker och regeringar.
Om hushållen drar ned på konsumtionen riskerar den ekonomiska tillväxten att bromsa in ytterligare och företag kan tvingas minska nyanställningar eller skära ned personal.
Samtidigt finns en risk att arbetstagare kräver högre löner för att kompensera sig för inflationen, vilket i sin tur kan hålla prisökningarna kvar på höga nivåer längre än väntat.
Håller i plånboken
Flera bedömare menar att den nya inflationsvågen framför allt är kopplad till konflikten i Mellanöstern och störningarna kring oljeexporten genom Hormuzsundet.
Om situationen stabiliseras och energipriserna faller tillbaka kan reallönerna börja återhämta sig igen.
Men osäkerheten kring konflikten gör att många företag och hushåll fortsätter att hålla tillbaka investeringar och konsumtion.
I Europa försöker flera regeringar mildra effekterna genom tillfälliga skattesänkningar och stöd till hushållen. Samtidigt växer oron för att euroområdet ska glida in i en mild recession senare under året.
