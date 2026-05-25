Hoppet om ett fredsavtal kring Hormuzsundet skickade dollarn nedåt och guldpriset uppåt på måndagen, medan oljepriset föll under 100 dollar per fat för första gången på flera veckor.
Hopp om fred – då rusar guld, olja och dollar i olika riktningar
Dollarn försvagades mot samtliga större valutor under måndagen. Euron steg 0,40 procent mot dollarn till 1,1649 dollar och det brittiska pundet klättrade 0,55 procent till 1,35044 dollar.
Missa inte: Gruvfynd: Svenskt bolag kan se guld med blotta ögat. Realtid
Dollarn föll även 0,2 procent mot yenen, till 158,89 yen. Dollarindexet sjönk sammantaget ungefär 0,3 procent till 98,969, enligt Reuters.
Optimism kring förhandlingarna
Anledningen till rörelsen uppges vara den ökade optimismen kring förhandlingarna mellan USA och Iran. President Donald Trump uppgav i helgen via sociala medier att ett avtal ”till stor del” förhandlats fram, men backade sedan på söndagen och underströk att den amerikanska blockaden av iranska fartyg i Hormuzsundet kvarstår tills ett avtal är undertecknat.
Läs även: Centralbanker dammsuger marknaden på guld. Dagens PS
Irans utrikesdepartement meddelade å sin sida att parterna kommit överens om många punkter men att landet inte är nära att skriva på något avtal.
Trots de motstridiga signalerna höll marknaden fast vid sin optimism.
”Marknaden har lärt sig att vara otroligt tålmodig med ett konkret genombrott, men grundscenariot om ett avtal kvarstår”, säger Chris Weston, forskningschef på Pepperstone Group i Melbourne, till Reuters.
Guld stiger – vänder efter veckor av press
Guldpriset steg mer än 1,5 procent till 4 574,17 dollar per troy uns på måndagen, sedan lägre oljepriser minskat inflationsoron och förväntningarna på fortsatta räntehöjningar.
Det är en tydlig vändning jämfört med läget för bara tio dagar sedan.
I mitten av maj föll guld föll till sin lägsta nivå på över en vecka, ned 2,6 procent till 4 527,80 dollar per uns, medan silver rasade nästan nio procent under en enda handelsdag.
Missa inte: Flykt från dollarn banar väg för mycket dyrare guld. Realtid
En stark dollar, stigande obligationsräntor och ökad inflationsoro till följd av Mellanösternkonflikten låg bakom utförsäljningen.
”Det har skett en bred utförsäljning av ädelmetaller av flera skäl. Dollarn är påtagligt stark, och vi ser inte bara amerikanska utan globala räntehöjningar”, sade Edward Meir, analytiker på Marex, till Reuters vid det tillfället.
Silver och platinum ökar medan oljan sjunker
På måndagen var riktningen den omvända. Silver steg 3,6 procent till 78,23 dollar per uns, platinum klättrade 2,4 procent och palladium steg 3,4 procent.
Råoljepriset föll kraftigt: Brent-olja sjönk 5,8 procent till 97,61 dollar per fat och det amerikanska WTI-priset backade 5,3 procent till 88,15 dollar.
Ränteterminsmarknadens prissättning tyder nu på omkring 40 procents sannolikhet för en amerikansk räntehöjning i december, en stor förändring mot förväntningarna före krigets utbrott, då ekonomer räknade med två räntesänkningar under 2026.