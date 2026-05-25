Hopp om fred – då rusar guld, olja och dollar i olika riktningar

Dollarn försvagades mot samtliga större valutor under måndagen. Euron steg 0,40 procent mot dollarn till 1,1649 dollar och det brittiska pundet klättrade 0,55 procent till 1,35044 dollar.

Dollarn föll även 0,2 procent mot yenen, till 158,89 yen. Dollarindexet sjönk sammantaget ungefär 0,3 procent till 98,969, enligt Reuters.

Optimism kring förhandlingarna

Anledningen till rörelsen uppges vara den ökade optimismen kring förhandlingarna mellan USA och Iran. President Donald Trump uppgav i helgen via sociala medier att ett avtal ”till stor del” förhandlats fram, men backade sedan på söndagen och underströk att den amerikanska blockaden av iranska fartyg i Hormuzsundet kvarstår tills ett avtal är undertecknat.

Irans utrikesdepartement meddelade å sin sida att parterna kommit överens om många punkter men att landet inte är nära att skriva på något avtal.

Trots de motstridiga signalerna höll marknaden fast vid sin optimism.

”Marknaden har lärt sig att vara otroligt tålmodig med ett konkret genombrott, men grundscenariot om ett avtal kvarstår”, säger Chris Weston, forskningschef på Pepperstone Group i Melbourne, till Reuters.