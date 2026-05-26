Oljechocken oroar Fed – inflationsförväntningarna stiger i USA

Amerikanska konsumenter räknar med högre inflation, enligt den senaste mätningen från University of Michigan.



Det kortsiktiga måttet stiger till 4,8 procent medan de långsiktiga förväntningarna ökar till 3,9 procent, en nivå som ligger klart över spannet under 2024.

Det är ovanligt att båda måtten rör sig samtidigt och i samma riktning. Fortune beskriver utvecklingen som en tydlig varningssignal för centralbanken.

Uppgången i inflationsförväntningarna sammanfaller med att energipriserna ligger kvar på höga nivåer, något som Fed ser som en risk för att inflationen fastnar.

Krisen i Hormuzsundet driver utvecklingen

Iran‑kriget och den fortsatta stängningen av Hormuzsundet håller olje- och bränslepriserna på en nivå som börjar påverka konsumenternas syn på inflationen.

Mätningen noterar att även republikanska väljare som normalt är mer optimistiska kring inflation under en republikansk president nu räknar med högre priser.

Fed varnar för att inflationen kan släppa sitt ankare

Fed‑guvernören Christopher Waller varnar i ett tal för att en serie prischocker kan förändra konsumenternas psykologi.



Om människor börjar tro att minsta störning leder till prisökningar, riskerar inflationen att bita sig fast på en högre nivå.

Waller säger att han inte tvekar att stödja en räntehöjning om inflationsförväntningarna fortsätter att stiga, även om han anser att det ännu är för tidigt att agera.

