EU vill främja sina egna industriella företag. Det går inte hem i Kina som varnar för åtgärder för att hämnas.
Kina varnar EU: Rösta inte igenom lagen
Kina steppar upp sin retorik och varnar EU för motåtgärder om europeiska lagförslag som syftar till att stärka industrin i regionen slår mot kinesiska bolag.
Reaktionen gäller det planerade regelverket Industrial Accelerator Act.
Det är ett av de mest långtgående försöken hittills att minska beroendet av billig import och bygga upp strategiska sektorer inom unionen.
Oro inom EU
Den kinesiska handelsmyndigheten uppger att lagförslaget riskerar att diskriminera utländska investerare och strider mot principer om fri konkurrens.
Samtidigt öppnar Peking för dialog men varnar för att svarsåtgärder kan bli aktuella om EU går vidare utan förändringar.
Bakgrunden är en växande oro i Europa över konkurrensen från kinesiska företag, särskilt inom teknikintensiva områden som batterier, solenergi och fordonsindustri.
EU har satt upp målet att öka tillverkningssektorns andel av BNP till 20 procent till 2035, från drygt 14 procent i dag, skriver Financial Times.
Hävdar en ojämn spelplan
Lagförslaget innebär bland annat att större utländska investeringar i strategiska sektorer kan omfattas av krav på lokal arbetskraft, samarbete med europeiska bolag och viss tekniköverföring.
Kritiker menar att detta speglar tidigare kinesiska krav på joint ventures och kunskapsdelning, något som europeiska företag länge motsatt sig.
Samtidigt anklagas Kina av flera handelspartner för att subventionera sin industri i sådan omfattning att globala marknader snedvrids.
Organisationer som OECD har pekat på att kinesiska tillverkare i vissa fall får betydligt större statligt stöd än konkurrenter i väst.
Exporterar mycket till Europa
Peking avfärdar dessa anklagelser och framställer sig som en försvarare av frihandel, särskilt i en tid när USA infört tullar och andra handelshinder.
Samtidigt försöker Kina upprätthålla goda relationer med Europa, som är en central exportmarknad.
Förslaget ska nu förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparlamentet innan det eventuellt blir lag. Utfallet kan få stor betydelse för relationerna mellan EU och Kina samt för balansen i den globala handeln.
Läs mer: Kina stoppar Zuckerbergs köp – skärper sin policy. Dagens PS