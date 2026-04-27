Kina varnar EU: Rösta inte igenom lagen

Kina steppar upp sin retorik och varnar EU för motåtgärder om europeiska lagförslag som syftar till att stärka industrin i regionen slår mot kinesiska bolag.

Reaktionen gäller det planerade regelverket Industrial Accelerator Act.

Det är ett av de mest långtgående försöken hittills att minska beroendet av billig import och bygga upp strategiska sektorer inom unionen.

Oro inom EU

Den kinesiska handelsmyndigheten uppger att lagförslaget riskerar att diskriminera utländska investerare och strider mot principer om fri konkurrens.

Samtidigt öppnar Peking för dialog men varnar för att svarsåtgärder kan bli aktuella om EU går vidare utan förändringar.

Bakgrunden är en växande oro i Europa över konkurrensen från kinesiska företag, särskilt inom teknikintensiva områden som batterier, solenergi och fordonsindustri.

EU har satt upp målet att öka tillverkningssektorns andel av BNP till 20 procent till 2035, från drygt 14 procent i dag, skriver Financial Times.