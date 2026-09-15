Storbritanniens största banker inleder på tisdagen en kapitalanskaffning för att finansiera ett nytt bolag som ska bygga landets framtida betalinfrastruktur. Tanken är att det ska bli inhemskt alternativ till Visa och Mastercard.
Brittiska storbanker tar in 50 miljoner pund – bygger eget betalsystem
Det nybildade UK Payments Delivery Company, PDC, drar i gång en nyemission som initialt ska ta in omkring 50 miljoner pund, motsvarande drygt 600 miljoner kronor. Uppgifterna kommer från Sky News City-redaktör Mark Kleinman, som citerar källor i finansdistriktet.
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Pengarna ska finansiera bolaget fram till 2028 och täcka bildandet och uppstarten. Ytterligare kapital väntas krävas när själva infrastrukturen ska byggas. En rekrytering av vd pågår redan.
Nitton bolag står bakom
Totalt har 19 bolag bidragit med startfinansiering och sponsring, däribland Storbritanniens fyra största affärsbanker. I den inledande arbetsgruppen ingår också Citi, JPMorganChase, Nationwide, PayPal och Wise.
Arbetet leds av Vim Maru, en av Barclays högre chefer, som också sköter kontakterna med Bank of England för att formalisera relationen till centralbankens Retail Payments Infrastructure Board. Det organets ritning för den framtida betalinfrastrukturen väntas överlämnas under första kvartalet 2027.
Projektet har sitt ursprung i finansdepartementets National Payments Vision från slutet av 2024. Delar av PDC:s framtida roll är fortfarande under utveckling i ett branschlett program.
”Förlorar redan sin ledarroll”
Enligt en källa med insyn har regulatorisk trängsel och överlappande tillsyn varit ett betydande hinder för innovation i branschen. Storbritannien håller redan på att tappa sin ledande position på området, säger källan till Sky News, och beskriver satsningen delvis som ett sätt att bromsa den urholkningen och bygga ett mer motståndskraftigt system.
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I fjol meddelade regeringen att den tillsynsmyndighet som ansvarat för betalningar ska avvecklas och läggas in i Financial Conduct Authority.
PDC uppger i en kommentar att bolaget ska omsätta regeringens ambition i praktiken och forma nästa generations betalinfrastruktur.
Kortjättarna är med – inte utanför
Tidigare rapportering har framställt bolaget som ett försök att knuffa undan Mastercard och Visa. Båda har dock deltagit i förarbetet. Marknaden reagerade ändå: aktierna i de två bolagen vände ned från tidigare uppgång efter Sky News uppgifter, enligt Investing.com.
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Drivkraften är delvis geopolitisk. Brittiska banker har velat återta en form av nationell suveränitet över betalsystemen, mot bakgrund av president Donald Trumps utspel mot flera Natoallierade.
Samma fråga ställs i Sverige
Sverige saknar ett eget nationellt kortnätverk, till skillnad från Danmark och Norge, och över 90 procent av butiksbetalningarna sker med kort. Riksbankschefen Erik Thedéen har upprepade gånger varnat för beroendet av amerikanska aktörer.
Riksbanken har inlett en dialog med Visa och Mastercard om att kortbetalningar i Sverige i framtiden ska avvecklas i centralbankens eget system RIX. Parallellt moderniseras den svenska betalinfrastrukturen i grunden under 2026, när flera bankgiroprodukter fasas ut och flödena flyttas till ISO 20022 och bankernas egna tjänster.
Samtidigt växer konto-till-konto-betalningar fram som ett alternativ till kortnätverken i Europa, Wero i Frankrike och Tyskland, Bizum i Spanien, Vipps MobilePay i Norden. Det är just den typen av infrastruktur PDC ska bygga, med plastkortens roll under samtidig omprövning.