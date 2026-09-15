Brittiska storbanker tar in 50 miljoner pund – bygger eget betalsystem

”Förlorar redan sin ledarroll”

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Enligt en källa med insyn har regulatorisk trängsel och överlappande tillsyn varit ett betydande hinder för innovation i branschen. Storbritannien håller redan på att tappa sin ledande position på området, säger källan till Sky News, och beskriver satsningen delvis som ett sätt att bromsa den urholkningen och bygga ett mer motståndskraftigt system.

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I fjol meddelade regeringen att den tillsynsmyndighet som ansvarat för betalningar ska avvecklas och läggas in i Financial Conduct Authority.

PDC uppger i en kommentar att bolaget ska omsätta regeringens ambition i praktiken och forma nästa generations betalinfrastruktur.

Kortjättarna är med – inte utanför

Tidigare rapportering har framställt bolaget som ett försök att knuffa undan Mastercard och Visa. Båda har dock deltagit i förarbetet. Marknaden reagerade ändå: aktierna i de två bolagen vände ned från tidigare uppgång efter Sky News uppgifter, enligt Investing.com.

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Drivkraften är delvis geopolitisk. Brittiska banker har velat återta en form av nationell suveränitet över betalsystemen, mot bakgrund av president Donald Trumps utspel mot flera Natoallierade.

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Samma fråga ställs i Sverige

Sverige saknar ett eget nationellt kortnätverk, till skillnad från Danmark och Norge, och över 90 procent av butiksbetalningarna sker med kort. Riksbankschefen Erik Thedéen har upprepade gånger varnat för beroendet av amerikanska aktörer.

Riksbanken har inlett en dialog med Visa och Mastercard om att kortbetalningar i Sverige i framtiden ska avvecklas i centralbankens eget system RIX. Parallellt moderniseras den svenska betalinfrastrukturen i grunden under 2026, när flera bankgiroprodukter fasas ut och flödena flyttas till ISO 20022 och bankernas egna tjänster.

Samtidigt växer konto-till-konto-betalningar fram som ett alternativ till kortnätverken i Europa, Wero i Frankrike och Tyskland, Bizum i Spanien, Vipps MobilePay i Norden. Det är just den typen av infrastruktur PDC ska bygga, med plastkortens roll under samtidig omprövning.