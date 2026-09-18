Europa tar hem sitt guld – då skickar Venezuela miljarderna till USA

Venezuela och landets opposition närmar sig ett avtal om att flytta centralbankens guldreserv, värd omkring fyra miljarder dollar, från Bank of England till Federal Reserve Bank of New York. Flödet går rakt emot den riktning europeiska centralbanker valt under året.
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Uppgifterna kommer från Financial Times, som talat med fyra personer med insyn i förhandlingarna. Det handlar om de 31 ton guld som legat i Bank of Englands valv sedan tvisten om ägandet bröt ut.
Enligt villkoren som diskuteras får interimsregeringen under vicepresidenten Delcy Rodríguez legal kontroll över guldet, men inte rätt att omedelbart sälja det. I stället ska innehavet kunna användas som säkerhet för upplåning, bland annat för återuppbyggnaden efter junis dubbla jordbävning.
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Oppositionen, som anklagar den socialistiska regeringen för decennier av korruption och vanskötsel, har krävt kontrollmekanismer. Guldet går till USA men Delcy får ingen direkt åtkomst, säger en oppositionsföreträdare till FT och beskriver upplägget som övervakat och begränsat.
Avtalet är inte färdigförhandlat. De tekniska detaljerna kan ta tid, uppger källorna. Bank of England konstaterar i ett uttalande att banken inte kan agera på instruktioner förrän brittisk domstol klargjort vem som har rättslig kontroll över kontot – parterna måste alltså tillbaka till domstolen.
Sjuårig tvist mot sitt slut
Striden går tillbaka till 2019, när USA, Storbritannien och flera andra länder erkände oppositionspolitikern Juan Guaidó som landets legitime president. Sedan dess har oppositionen hävdat kontrollen över tackorna, och tvisten nådde som mest den brittiska högsta domstolen.
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Guldaffären är ett av de första konkreta resultaten av den USA-stödda förhandlingsprocess som ska skapa förutsättningar för nyval. Den följer på januaris amerikanska tillslag mot dåvarande presidenten Nicolás Maduro, varefter USA lättade på delar av sanktionerna. I april återupptog IMF sina officiella kontakter med Caracas efter sju års uppehåll.
Parallellt uppgraderar Storbritannien och Venezuela sina diplomatiska relationer och London återinsätter en ambassadör. Nationalförsamlingens talman Jorge Rodríguez, som leder regeringsdelegationen, besökte London tidigare i veckan och utlovade goda nyheter för det venezuelanska folket.
Motsatt riktning mot Europa
Europeiska centralbanker rör sig åt andra hållet: Nederländernas centralbank flyttade mellan mars och augusti 95 ton guld till London från innehaven i New York och Ottawa, och motiverade det med krisberedskap. Frankrike sålde dessförinnan 129 ton hos New York-Fed och köpte motsvarande London Good Delivery-tackor för förvaring i Paris.
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Drivkraften är densamma som får allt fler centralbanker att ta hem sina reserver: frysningen av ryska tillgångar 2022 gjorde politisk risk i utländsk förvaring till en hård variabel. Samtidigt växer guldets roll i statsfinansiella kalkyler, från amerikanska förslag om att skriva upp det bokförda guldberget till europeiska jämförelser mellan reserver och statsskuld.
Även svenska reserver berörs av frågan. Riksbanken ägde 125,7 ton guld den 30 april 2026, fördelat på Bank of England, Bank of Canada, New York-Fed, schweiziska centralbanken och det egna valvet – med nästan hälften i London.