Europa tar hem sitt guld – då skickar Venezuela miljarderna till USA

Uppgifterna kommer från Financial Times, som talat med fyra personer med insyn i förhandlingarna. Det handlar om de 31 ton guld som legat i Bank of Englands valv sedan tvisten om ägandet bröt ut.

Enligt villkoren som diskuteras får interimsregeringen under vicepresidenten Delcy Rodríguez legal kontroll över guldet, men inte rätt att omedelbart sälja det. I stället ska innehavet kunna användas som säkerhet för upplåning, bland annat för återuppbyggnaden efter junis dubbla jordbävning.

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Oppositionen, som anklagar den socialistiska regeringen för decennier av korruption och vanskötsel, har krävt kontrollmekanismer. Guldet går till USA men Delcy får ingen direkt åtkomst, säger en oppositionsföreträdare till FT och beskriver upplägget som övervakat och begränsat.

Avtalet är inte färdigförhandlat. De tekniska detaljerna kan ta tid, uppger källorna. Bank of England konstaterar i ett uttalande att banken inte kan agera på instruktioner förrän brittisk domstol klargjort vem som har rättslig kontroll över kontot – parterna måste alltså tillbaka till domstolen.

Sjuårig tvist mot sitt slut

Striden går tillbaka till 2019, när USA, Storbritannien och flera andra länder erkände oppositionspolitikern Juan Guaidó som landets legitime president. Sedan dess har oppositionen hävdat kontrollen över tackorna, och tvisten nådde som mest den brittiska högsta domstolen.

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Guldaffären är ett av de första konkreta resultaten av den USA-stödda förhandlingsprocess som ska skapa förutsättningar för nyval. Den följer på januaris amerikanska tillslag mot dåvarande presidenten Nicolás Maduro, varefter USA lättade på delar av sanktionerna. I april återupptog IMF sina officiella kontakter med Caracas efter sju års uppehåll.

Parallellt uppgraderar Storbritannien och Venezuela sina diplomatiska relationer och London återinsätter en ambassadör. Nationalförsamlingens talman Jorge Rodríguez, som leder regeringsdelegationen, besökte London tidigare i veckan och utlovade goda nyheter för det venezuelanska folket.