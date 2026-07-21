USA riskerar att för första gången på över ett sekel förlora sin ställning som världens ledande exportör av jordbruksvaror. Bakom utvecklingen ligger Donald Trumps handelskrig och en successiv maktförskjutning över de globala råvaruflödena mot Brasilien.
Efter 100 år: USA förlorar jordbrukstronen
Förra året exporterade USA jordbruksvaror för 171 miljarder dollar, enligt landets jordbruksdepartement, bara 2 miljarder dollar mer än Brasilien.
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Samtidigt ökade de brasilianska exportintäkterna med 6 procent under årets första halva, till rekordhöga 87 miljarder dollar. Enligt Financial Times kan 2026 därför bli året då USA tappar sin tätposition.
Brasilien är på gång
Brasilien är redan världens största producent av sojabönor, nötkött och fjäderfä, och har dessutom passerat USA som största exportör av bomull, delvis för att Kina flyttat sina inköp från det ena landet till det andra.
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Vändpunkten kom 2018, då Trump införde tullar på kinesiska varor för hundratals miljarder dollar. Kina svarade med motåtgärder och den amerikanska sojaexporten till landet kollapsade.
Den första Trumpadministrationen betalade då ut omkring 23 miljarder dollar i stöd till bönderna under 2018 och 2019.
Handelskriget drabbar amerikanska jordbruk
Handelskriget har fortsatt slå hårt mot amerikanska lantbrukare.
Under 2024 köpte Kina amerikanska sojabönor för över 12 miljarder dollar, men sedan i maj i år har landet inte köpt en enda böna.
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Grödor ansamlas i lager utan köpare och allt fler jordbruk är på väg mot röda siffror.
Läget är ansträngt även för de bönder i Iowa som producerat rekordskördar men ändå gått med förlust. American Farm Bureau Federation räknar med att amerikanska bönder nästa år förlorar 138 dollar per tunnland på sojabönor, 167 dollar på majs och 406 dollar på bomull, enligt Financial Times.
Kriget förvärrar situationen
Krisen förvärras av kriget mellan USA och Iran.
Konflikten har stört leveranserna av gödselmedel genom Hormuzsundet, som står för omkring en tredjedel av världens sjöburna gödselexport, vilket drivit upp priserna på urea och ammoniak kraftigt.
Det slår mot bönder över hela världen, inte minst i Brasilien, som importerar cirka 85 procent av sitt gödsel.
Trumps jordbruksdepartement tillbakavisar bilden och pekar på en rekordprognos på 174 miljarder dollar i jordbruksexport för innevarande budgetår.