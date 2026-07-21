Efter 100 år: USA förlorar jordbrukstronen

Förra året exporterade USA jordbruksvaror för 171 miljarder dollar, enligt landets jordbruksdepartement, bara 2 miljarder dollar mer än Brasilien.

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Samtidigt ökade de brasilianska exportintäkterna med 6 procent under årets första halva, till rekordhöga 87 miljarder dollar. Enligt Financial Times kan 2026 därför bli året då USA tappar sin tätposition.

Brasilien är på gång

Brasilien är redan världens största producent av sojabönor, nötkött och fjäderfä, och har dessutom passerat USA som största exportör av bomull, delvis för att Kina flyttat sina inköp från det ena landet till det andra.

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Vändpunkten kom 2018, då Trump införde tullar på kinesiska varor för hundratals miljarder dollar. Kina svarade med motåtgärder och den amerikanska sojaexporten till landet kollapsade.

Den första Trumpadministrationen betalade då ut omkring 23 miljarder dollar i stöd till bönderna under 2018 och 2019.