Inget ljust i sikte – bränslepriserna kan bli höga under lång tid

Oljepriset har stigit i drygt en vecka sedan den sköra vapenvilan mellan USA och Iran brutit samman.

Trafiken genom Hormuzsundet är återigen lamslagen, tankfartyg passerar sporadiskt och eldgivningen mellan parterna trappas upp på nytt.

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Samtidigt krymper de globala oljelagren, skriver Oilprice.com.

Att den inledande uppgången blev mer dämpad än många trott förklaras av flera faktorer.

Före konflikten hade bedömare varnat för att ett avbrott i Hormuzsundet kunde driva upp priset till mellan 150 och 200 dollar per fat, men Brentoljan toppade kring 126 dollar och handlades i början av juli åter runt 70 dollar.

Bakom den dämpade utvecklingen låg svag efterfrågan från Kina, där oljeimporten föll till den lägsta nivån på nära ett decennium i juni, samtidigt som USA pumpade upp rekordmängder olja och strategiska reserver släpptes ut.

Lagren krymper på nytt

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Nu pekar dock allt fler mätvärden åt andra hållet.

Enligt Internationella energiorganet IEA låg den globala oljeproduktionen i juni fortfarande 9,4 miljoner fat per dag under nivån före kriget.

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I USA närmar sig lagren kritiskt låga nivåer, reserverna i Cushing ligger på lägsta driftsnivå och den strategiska reserven är den minsta sedan 1983.

Marknadens värsta farhågor kan fortfarande besannas senare i år, varnar Andy Lipow vid Lipow Oil Associates enligt Oilprice.com.