USA har hämtat oljemiljarder i Venezuela – ingen vet var de är

USA har sedan början av året tagit kontroll över intäkterna från Venezuelas oljeexport och samlat in uppskattningsvis drygt 13 miljarder dollar.

Men nu riktas det kritik mot den amerikanska administrationen, som ännu inte har redovisat hur merparten av pengarna har använts.

Efter att president Nicolás Maduro avsattes i januari och vicepresident Delcy Rodríguez installerades som landets ledare tog USA över hanteringen av oljeintäkterna.

Svagare återhämtning än väntat

Oljan står för omkring en fjärdedel av Venezuelas ekonomi och lättade sanktioner väntades ge landet ett betydande ekonomiskt lyft.

Hittills har dock den ekonomiska återhämtningen varit svagare än många bedömare räknat med, skriver Financial Times.

Flera ekonomer menar att en möjlig förklaring är att endast en begränsad del av oljeintäkterna faktiskt har förts tillbaka till Venezuela.

Beräkningar, baserade på exportdata från analysföretaget Kpler och prisuppgifter från Argus Media, pekar på att oljeexporten genererat intäkter på över 13 miljarder dollar under årets första sex månader.

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