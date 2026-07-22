Representanter från båda partier i USA kräver nu större öppenhet kring landets verksamhet i Venezuela. Redan nu har stora summor pengar hämtats in.
USA har hämtat oljemiljarder i Venezuela – ingen vet var de är
USA har sedan början av året tagit kontroll över intäkterna från Venezuelas oljeexport och samlat in uppskattningsvis drygt 13 miljarder dollar.
Men nu riktas det kritik mot den amerikanska administrationen, som ännu inte har redovisat hur merparten av pengarna har använts.
Efter att president Nicolás Maduro avsattes i januari och vicepresident Delcy Rodríguez installerades som landets ledare tog USA över hanteringen av oljeintäkterna.
Svagare återhämtning än väntat
Oljan står för omkring en fjärdedel av Venezuelas ekonomi och lättade sanktioner väntades ge landet ett betydande ekonomiskt lyft.
Hittills har dock den ekonomiska återhämtningen varit svagare än många bedömare räknat med, skriver Financial Times.
Flera ekonomer menar att en möjlig förklaring är att endast en begränsad del av oljeintäkterna faktiskt har förts tillbaka till Venezuela.
Beräkningar, baserade på exportdata från analysföretaget Kpler och prisuppgifter från Argus Media, pekar på att oljeexporten genererat intäkter på över 13 miljarder dollar under årets första sex månader.
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Lämnat olika besked
Den venezuelanska regeringens webbplats för att redovisa inkommande medel visar däremot endast en överföring på 300 miljoner dollar, genomförd i mars.
Administrationen i Washington har lämnat olika besked om hur pengarna hanteras. Ett presidentdekret beskriver USA:s roll som förvaltare av medlen.
Men president Donald Trump har samtidigt sagt att USA tjänar stora pengar på den venezuelanska oljan och redan har fått tillbaka kostnaden för den militära operationen i landet många gånger om.
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Kräver större insyn
Frågan har nu blivit politiskt känslig i USA. Kongressledamöter från både Demokraterna och Republikanerna kräver större insyn i hur pengarna används och hur korruption ska förhindras.
Demokrater har även signalerat att de kan inleda omfattande granskningar om partiet vinner kontroll över någon av kongressens kamrar efter höstens val.
Frågan har blivit ännu mer aktuell efter de kraftiga jordbävningar som drabbade Venezuela i juni. Enligt FN uppgår skadorna på byggnader och infrastruktur till omkring 37 miljarder dollar.
USA har avsatt 386 miljoner dollar i katastrofbistånd och uppgett att även oljeintäkter ska kunna användas för återuppbyggnaden, men utan att redovisa hur stora belopp det handlar om.
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