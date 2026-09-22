Västvärlden försöker komma åt Ryssland och störa ekonomin genom sanktioner. Men enligt en ny granskning har landet hittat ett nytt kryphål.
Rysslands jättesvindel – rundade sanktioner och skickade miljarder
Den ryskstödda betalningsplattformen A7 har slussat mer än 6,9 miljarder dollar genom det internationella banksystemet, trots västerländska sanktioner mot Ryssland.
Det visar en granskning av Financial Times, baserad på hundratusentals läckta dokument från bolaget.
A7 grundades i Ryssland och Kirgizistan av den moldaviske oligarken Ilan Shor med stöd av den statliga ryska banken Promsvjazbank, som har nära kopplingar till den ryska försvarsindustrin.
Dolde de riktiga varorna
Plattformen har av Kreml lyfts fram som en viktig lösning för ryska företag efter att landets banker stängdes ute från delar av det internationella betalningssystemet efter invasionen av Ukraina.
För att få tillgång till det globala banksystemet använde A7 ett nätverk av skalbolag och mellanhänder. Företagen kunde öppna konton hos banker som hade tillgång till Swift och därefter genomföra betalningar för ryska kunder.
Dokumenten visar samtidigt hur A7 använde omfattande dokumentförfalskning för att kringgå bankernas kontroller.
Bland annat skapades falska fakturor och företagsstämplar för att dölja vilka varor som faktiskt köptes och vilka som stod bakom transaktionerna.
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Kina den största destinationen
I ett fall gällde en betalning på 1,8 miljoner euro från ett A7-kopplat företag i Förenade Arabemiraten. Dokumenten beskrev köpet som elektronik, men den verkliga transaktionen gällde två CNC-maskiner för metallbearbetning.
Maskinerna köptes av ett ryskt företag som senare sanktionerats av Storbritannien och som enligt granskningen ingår i ett nätverk kopplat till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU.
A7:s betalningar gick genom banker i bland annat Kirgizistan, Förenade Arabemiraten, Hongkong och Europa.
Kina var den största destinationen för betalningarna, med drygt hälften av de identifierade flödena.
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Flyttades till banker i Förenade Arabemiraten
Standard Chartered tog i början av 2025 åtgärder mot flera konton efter att banken reagerat på misstänkta betalningsmönster. Därefter flyttades en större del av verksamheten från kirgiziska banker till banker i Förenade Arabemiraten.
Bland de banker som förekommer i materialet finns Standard Chartered, First Abu Dhabi Bank, DBS, Citigroup, JPMorgan Chase och Deutsche Bank. First Abu Dhabi uppger att de identifierade A7-kopplade kontona redan har stängts.
Läckan innehåller även uppgifter om skuldebrev från A7 med ett nominellt värde på över 20 miljarder dollar samt omfattande användning av kryptovalutan Tether för betalningar till ryska kunder.
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