Rysslands jättesvindel – rundade sanktioner och skickade miljarder

Den ryskstödda betalningsplattformen A7 har slussat mer än 6,9 miljarder dollar genom det internationella banksystemet, trots västerländska sanktioner mot Ryssland.

Det visar en granskning av Financial Times, baserad på hundratusentals läckta dokument från bolaget.

A7 grundades i Ryssland och Kirgizistan av den moldaviske oligarken Ilan Shor med stöd av den statliga ryska banken Promsvjazbank, som har nära kopplingar till den ryska försvarsindustrin.

Dolde de riktiga varorna

Plattformen har av Kreml lyfts fram som en viktig lösning för ryska företag efter att landets banker stängdes ute från delar av det internationella betalningssystemet efter invasionen av Ukraina.

För att få tillgång till det globala banksystemet använde A7 ett nätverk av skalbolag och mellanhänder. Företagen kunde öppna konton hos banker som hade tillgång till Swift och därefter genomföra betalningar för ryska kunder.

Dokumenten visar samtidigt hur A7 använde omfattande dokumentförfalskning för att kringgå bankernas kontroller.

Bland annat skapades falska fakturor och företagsstämplar för att dölja vilka varor som faktiskt köptes och vilka som stod bakom transaktionerna.

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