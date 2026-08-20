Enbarnspolitiken tömde Kina på arbetskraft – robotarna ska fylla luckan

Kina står mitt i en demografisk baksmälla. Åren med enbarnspolitik har bidragit till en obalans som nu börjar märkas på arbetsmarknaden. Arbetskraften krymper samtidigt som den äldre befolkningen växer. Det är en ekvation som är svår att få ihop.

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Robotar som ersättare

Enligt Financial Times storsatsar Kina nu på humanoider, som en del av landets bredare satsning på automatisering och robotik. På sikt kan tekniken också hjälpa till att kompensera för en krympande arbetsstyrka.

Men tekniken är inte redo att ersätta människor än. Humanoiderna är för dyra, för instabila och för oprövade för att fabrikerna ska vilja köpa dem.



Därför har staten klivit in och skapat en konstgjord marknad: statligt finansierade träningscenter köper robotar, låter operatörer styra dem manuellt och skickar sedan tillbaka datan till robotföretagen.

På så sätt hålls industrin vid liv, samtidigt som robotarna tränas i verkliga miljöer och modellerna förbättras.



Det skapar en rundgång som kan ge robotindustrin pengar, data och tid att utvecklas innan den kommersiella efterfrågan finns på plats. Men det väcker också frågan om hur mycket av efterfrågan som faktiskt är verklig – och hur mycket som skapas av staten.

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