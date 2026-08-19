Ett kinesiskt containerfartyg har lämnat Ningbo och styr mot Europa via Arktis, en rutt som halverar restiden jämfört med Suez. Nu väcks frågan vad den nordliga sjövägen betyder för svenska hamnar och för priset på det som ligger i containern.
Genvägen genom Arktis: Kan kapa fraktpriser med hälften
Fartyget Dubai Tower lämnade den kinesiska hamnstaden Ningbo i lördags och satte kursen norrut genom Berings sund och vidare längs Rysslands nordkust.
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Enligt ABC Nyheter väntas fartyget nå Felixstowe i Storbritannien den 7 september.
Den så kallade nordliga sjövägen, eller Nordostpassagen, tar ungefär halva tiden jämfört med rutten genom Suezkanalen och undviker samtidigt Röda havet, där sjöfarten drabbats av huthiernas attacker sedan kriget mellan Israel, USA och Iran bröt ut i februari. Rutten är bara farbar under den del av året då isen smält tillräckligt för att fartyg ska kunna passera utan isbrytare.
Kinesiskt rederi vill etablera reguljär trafik
Bakom seglatsen står det kinesiska rederiet Sea Legend, som enligt Transportnytt inledde sin första containertur den 15 augusti och planerar åtta liknande resor mellan augusti och oktober.
Rederiet beskriver det som starten på en fast fraktförbindelse mellan Kina och Europa. Det nya är just containertrafiken. tidigare har passagen främst använts för olja och gas.
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Samtidigt har flera av de största rederierna, däribland CMA CGM, MSC och Hapag-Lloyd, lovat att undvika den arktiska rutten. Förra året passerade 23 containerfartyg leden, upp från 15 året innan.
Vad betyder det för svenska hamnar?
För svensk del är effekterna ännu små. Göteborg och Stockholm har hittills inte tagit emot några anlöp via Nordostpassagen, medan Umeå fått enstaka fartyg den vägen, enligt Göteborgs-Posten.
Branschorganisationen Svensk Sjöfart har tidigare sagt att man inte ser någon större efterfrågan bland medlemmarna.
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Skulle en containerlinje ändå etableras är Göteborg den mest sannolika svenska noden. Hamnen är Nordens största godsnav med dagliga tågförbindelser till ett tjugotal orter, vilket gör att asiatiskt gods snabbt kan slussas vidare in i landet.
En kortare rutt kan i teorin pressa fraktkostnaderna och korta ledtiderna för varor från Asien, allt från elektronik till konsumtionsvaror.
Att undvika Röda havet innebär dessutom lägre försäkrings- och riskpremier. Men bedömare påpekar att den arktiska trafiken är säsongsbetonad, kostsam och beroende av gynnsamma isförhållanden, vilket gör det osäkert hur mycket priset på det som faktiskt ligger i containern påverkas.
Miljöorganisationer, däribland Clean Arctic Alliance, varnar samtidigt för att ökad fartygstrafik kan påskynda förlusten av havsis i Arktis, som redan krymper i takt med stigande temperaturer.