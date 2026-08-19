Genvägen genom Arktis: Kan kapa fraktpriser med hälften

Fartyget Dubai Tower lämnade den kinesiska hamnstaden Ningbo i lördags och satte kursen norrut genom Berings sund och vidare längs Rysslands nordkust.

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Enligt ABC Nyheter väntas fartyget nå Felixstowe i Storbritannien den 7 september.

Den så kallade nordliga sjövägen, eller Nordostpassagen, tar ungefär halva tiden jämfört med rutten genom Suezkanalen och undviker samtidigt Röda havet, där sjöfarten drabbats av huthiernas attacker sedan kriget mellan Israel, USA och Iran bröt ut i februari. Rutten är bara farbar under den del av året då isen smält tillräckligt för att fartyg ska kunna passera utan isbrytare.

Kinesiskt rederi vill etablera reguljär trafik

Bakom seglatsen står det kinesiska rederiet Sea Legend, som enligt Transportnytt inledde sin första containertur den 15 augusti och planerar åtta liknande resor mellan augusti och oktober.

Rederiet beskriver det som starten på en fast fraktförbindelse mellan Kina och Europa. Det nya är just containertrafiken. tidigare har passagen främst använts för olja och gas.

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Samtidigt har flera av de största rederierna, däribland CMA CGM, MSC och Hapag-Lloyd, lovat att undvika den arktiska rutten. Förra året passerade 23 containerfartyg leden, upp från 15 året innan.