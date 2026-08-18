Rasrisk i saltgrottorna – USA:s oljeförsvar hotas

USA:s strategiska oljereserv lagras i 61 underjordiska saltgrottor i Texas och Louisiana. De är konstruerade för att lagra upp till 714 miljoner fat råolja. I decennier har de fungerat som landets sista försvarslinje vid energikriser.

Enligt forskare vid Texas A&M byggdes grottorna ursprungligen för omkring fem uttag och återfyllningar. Men sedan 1970-talet har de använts betydligt mer intensivt.



När lagret töms på olja fylls grottorna med vatten för att hålla trycket stabilt. Men att ha vatten stående i grottorna löser långsamt upp saltväggarna, vilket kan få taket att ge vika.

Ingenjörer som arbetat med reserven varnar nu för att den låga oljenivån ökar risken för erosion och skador på rörsystemen som behövs för att snabbt kunna pumpa upp olja vid kris.



Enligt forskare vid Texas A&M kan låga nivåer dessutom skapa slamlager som gör det svårare att få ut oljan i tid.

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Energidepartementet tonar ner riskerna

En färsk rapport från den federala granskningsmyndigheten GAO visar att grottorna i stort är i gott skick. Samtidigt varnar myndigheten för att varje tömning ökar grottvolymen och förkortar deras livslängd.

Myndigheten pekar också på att den ökade användningen under de senaste åren har skapat ett behov av omfattande underhåll.

Det amerikanska energidepartementet avfärdar kritiken och menar att grottorna alltid är fyllda – bara med olika proportioner av olja och vatten – och att lagret hanteras för att stabilisera marknaden under den pågående konflikten i Mellanöstern.

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En politiskt laddad fråga

Frågan om USA:s oljereser har blivit politiskt laddad. Kritiker menar att tidigare snabba uttag har ökat slitaget på reserven och bidragit till behovet av omfattande och kostsamma reparationer.

Samtidigt försvarar administrationen uttagen och menar att de är nödvändiga för att dämpa prisrörelser och hantera störningar i den globala oljeförsörjningen.

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