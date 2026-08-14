Kina har snabbt gått från att vara en utmanare inom AI till att bli en kraft ingen av de globala jättarna kan runda. Apple bygger nu en egen AI-modell tillsammans med Alibaba för att över huvud taget kunna konkurrera på den kinesiska marknaden. Samtidigt som billigare kinesiska modeller tvingar OpenAI och Anthropic att sänka sina priser långt utanför Kinas gränser.
Kinas AI-kliv: Från utmanare till nyckelspelare i kapplöpningen
Apple har tränat en egen stor språkmodell specifikt för den kinesiska marknaden, med stöd från Alibaba. En förändring från bolagets tidigare strategi att luta sig mot kinesiska tredjepartsmodeller.
Apple blir därmed det första utländska bolag Peking godkänt att erbjuda en egen, proprietär AI-modell i landet, ett ovanligt regulatoriskt undantag i en marknad som annars noggrant bevakar sina algoritmer.
Alibaba integrerat i Apples ekosystem
Trots den egna modellen förblir Alibaba centralt i ekosystemet: bolagets Qwen-modell integreras i den kinesiska Siri-motsvarigheten, medan Baidu-teknik hanterar sökfunktionen.
Apple publicerade nyligen, och raderade sedan utan förklaring, en kinesisk guide för hur Mac-användare kan koppla Qwen till Siri och Writing Tools. En detalj som visar hur känsligt samarbetet fortfarande hanteras.
Ny AI-tjänst registrerad
Apples olika AI-funktioner i iPhone, iPad, Mac och Vision Pro kallas tillsammans Apple Intelligence. Där finns smartare Siri, automatiska sammanfattningar av mejl och meddelanden, samt AI-genererad bildredigering.
Kinas cyberrymdsmyndighet registrerade tjänsten i juli, omkring 22 månader efter att Apple Intelligence först lanserades på andra marknader.
Kina påverkar prisutvecklingen
Samma mönster syns i hur priserna på AI-tjänster satts globalt. OpenAI har sänkt priset på GPT-5.6 Luna med 80 procent, från 1 till 0,20 dollar per miljon input-tokens. Anthropic har lanserat Claude Opus 5 till ungefär halva priset av flaggskeppet Fable 5.
Enligt analysbolaget Artificial Analysis presterar Anthropics Opus 5 på medelnivå jämförbart med kinesiska Moonshots Kimi K3 på maxnivå, till liknande kostnad per uppgift. En jämförelse som få trodde skulle vara relevant för bara ett år sedan.
Kinesiska AI-modeller växer snabbt
Skalan på prisgapet är slående. Enligt nyhetsbrevet Milk Road AI kostar DeepSeeks V4 Pro bara en 57:e-del av vad Anthropics Fable 5 tar per miljon output-tokens.
Kinesiska modellers andel av den globala token-konsumtionen på plattformen OpenRouter har vuxit från under 2 procent i slutet av 2024 till över 50 procent i juni 2026.
Snabbt minskande gap
UC Berkeley-professorn Ion Stoica bedömer att gapet mellan kinesiska och västerländska toppmodeller krympt från sex-nio månader till bara två-tre.
Peking har själv varnat inhemska techbolag för ”involution”. Med. det menas ett självdestruktivt race mot botten, av samma typ som redan pressat ner priserna på solceller och elbilar.
Kina formar utvecklingen
Det som utspelar sig är alltså inte längre bara en fråga om vilket land som bygger den mest avancerade modellen. Kinesiska aktörer formar nu både hur globala techjättar bygger sina produkter och till vilket pris AI säljs på hela världsmarknaden.
Allt detta gör att frågan ”vem har bäst modell” blir mindre avgörande än ”vem erbjuder tillräckligt bra AI till lägst kostnad”.