Kinas AI-kliv: Från utmanare till nyckelspelare i kapplöpningen

Ny AI-tjänst registrerad

Apples olika AI-funktioner i iPhone, iPad, Mac och Vision Pro kallas tillsammans Apple Intelligence. Där finns smartare Siri, automatiska sammanfattningar av mejl och meddelanden, samt AI-genererad bildredigering.

Kinas cyberrymdsmyndighet registrerade tjänsten i juli, omkring 22 månader efter att Apple Intelligence först lanserades på andra marknader.

ANNONS

Kina påverkar prisutvecklingen

Samma mönster syns i hur priserna på AI-tjänster satts globalt. OpenAI har sänkt priset på GPT-5.6 Luna med 80 procent, från 1 till 0,20 dollar per miljon input-tokens. Anthropic har lanserat Claude Opus 5 till ungefär halva priset av flaggskeppet Fable 5.

Enligt analysbolaget Artificial Analysis presterar Anthropics Opus 5 på medelnivå jämförbart med kinesiska Moonshots Kimi K3 på maxnivå, till liknande kostnad per uppgift. En jämförelse som få trodde skulle vara relevant för bara ett år sedan.

Kinesiska AI-modeller växer snabbt

Skalan på prisgapet är slående. Enligt nyhetsbrevet Milk Road AI kostar DeepSeeks V4 Pro bara en 57:e-del av vad Anthropics Fable 5 tar per miljon output-tokens.

Kinesiska modellers andel av den globala token-konsumtionen på plattformen OpenRouter har vuxit från under 2 procent i slutet av 2024 till över 50 procent i juni 2026.

Snabbt minskande gap

UC Berkeley-professorn Ion Stoica bedömer att gapet mellan kinesiska och västerländska toppmodeller krympt från sex-nio månader till bara två-tre.

ANNONS

Peking har själv varnat inhemska techbolag för ”involution”. Med. det menas ett självdestruktivt race mot botten, av samma typ som redan pressat ner priserna på solceller och elbilar.

Kina formar utvecklingen

Det som utspelar sig är alltså inte längre bara en fråga om vilket land som bygger den mest avancerade modellen. Kinesiska aktörer formar nu både hur globala techjättar bygger sina produkter och till vilket pris AI säljs på hela världsmarknaden.

Allt detta gör att frågan ”vem har bäst modell” blir mindre avgörande än ”vem erbjuder tillräckligt bra AI till lägst kostnad”.