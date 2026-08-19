Kina beordrar jätteföretag: Samarbeta inte med EU:s utredning

Kina har beordrat landets företag och andra berörda aktörer att inte bistå en EU-utredning av den kinesiska e-handelsjätten JD.com.

Det kinesiska justitieministeriet anser att EU inte har rätt att granska bolaget och har därför uppmanat kinesiska aktörer att inte genomföra eller hjälpa till med utredningen.

Bakgrunden är EU-kommissionens granskning av JD.com bud på 2,5 miljarder dollar på den tyska elektronikåterförsäljaren Ceconomy.

Begärt in mycket information

Utredningen inleddes i maj inom ramen för EU förordning om utländska subventioner.

EU granskar bland annat om JD.com har fått statliga subventioner från Kina som kan ha gett bolaget en konkurrensfördel på den europeiska marknaden.

Kommissionen har begärt omfattande information från kinesiska aktörer i samband med utredningen.

Kinas justitieministerium anser att EU:s informationskrav går längre än vad som är motiverat och strider mot internationell rätt, skriver Reuters.

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Kan förvärra relationerna

Det är andra gången som Kina använder sina regler mot vad landet beskriver som olagliga extraterritoriella åtgärder.

Reglerna infördes i april och ger kinesiska myndigheter ytterligare möjligheter att bemöta utländska ekonomiska åtgärder.

Konflikten riskerar därmed att fördjupa de redan ansträngda handelsrelationerna mellan Kina och EU. Beijing har samtidigt varnat för att ytterligare åtgärder från EU kan leda till kinesiska motåtgärder.

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