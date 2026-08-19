Sverige bäst i klassen: EU:s lägsta inflation fjärde månaden i rad

Två banor som glidit isär

ANNONS

Under det senaste halvåret har Sverige och EU-snittet rört sig åt olika håll.

EU-snittet har stigit från 2,1 procent i februari till 3,0 procent i juli, medan den svenska takten under samma period fallit från 1,7 till 0,3 procent.

Läs även: Bakslag för Burnham: Brittiska inflationen stiger. Dagens PS

Sedan april har inget annat medlemsland legat lägre än Sverige.

Bakom den låga huvudsiffran

Den harmoniserade rekordnoteringen ska dock läsas med viss försiktighet.

De nationella måtten ger en mer sammansatt bild. Enligt Dagens PS sjönk inflationen enligt KPI till 0,2 procent i juli, men inbromsningen var något mindre än väntat.

Missa inte: Nya inflationskallduschen: Ökar risken för höjd ränta. Realtid

ANNONS

Realtid har tidigare rapporterat att den underliggande inflationen, KPIF exklusive energi, steg till 0,6 procent, klart över analytikernas förväntade 0,3 procent. Flera ekonomer pekar därför mot en möjlig räntehöjning i höst, trots att huvudsiffrorna ligger under Riksbankens mål på 2 procent.

En del av nedgången förklaras dessutom av tillfälliga faktorer, däribland sänkt drivmedelsskatt och statliga subventioner av kollektivtrafikkort som infördes den 1 juli. Den låga inflationen är med andra ord inte fullt så gynnsam som den kan framstå vid första anblick.