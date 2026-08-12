Blev utstött av Mao – sedan låg han bakom Kinas ekonomiska under

Kinas tidigare premiärminister Zhu Rongji har avlidit, 97 år gammal.

Zhu spelade en central roll i landets ekonomiska omvandling under 1990-talet och arbetade för att föra Kina närmare västerländska marknadsprinciper.

Zhu avled på onsdagen efter en tids sjukdom, enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua.

Fick i uppgift att hantera inflationen

Han blev premiärminister 1998 och satt kvar till 2003. Dessförinnan hade han varit vice premiärminister och borgmästare i Shanghai, skriver Wall Street Journal.

Under sin tid som vice premiärminister fick Zhu ansvar för bland annat centralbanken, finanssektorn, jordbrukspolitiken och de statliga företagen.

Han tog sig an en ekonomi som växte snabbt men samtidigt präglades av hög inflation och omfattande ineffektivitet inom den statliga sektorn.

En av hans viktigaste uppgifter blev att få kontroll över inflationen, som hade nått omkring 27 procent.

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