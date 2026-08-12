Zhu Rongjis politiska liv började med han blev bannlyst av Mao Zedong, men det slutade i triumf. Under onsdagen gick han bort, enligt kinesiska medier.
Blev utstött av Mao – sedan låg han bakom Kinas ekonomiska under
Kinas tidigare premiärminister Zhu Rongji har avlidit, 97 år gammal.
Zhu spelade en central roll i landets ekonomiska omvandling under 1990-talet och arbetade för att föra Kina närmare västerländska marknadsprinciper.
Zhu avled på onsdagen efter en tids sjukdom, enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua.
Fick i uppgift att hantera inflationen
Han blev premiärminister 1998 och satt kvar till 2003. Dessförinnan hade han varit vice premiärminister och borgmästare i Shanghai, skriver Wall Street Journal.
Under sin tid som vice premiärminister fick Zhu ansvar för bland annat centralbanken, finanssektorn, jordbrukspolitiken och de statliga företagen.
Han tog sig an en ekonomi som växte snabbt men samtidigt präglades av hög inflation och omfattande ineffektivitet inom den statliga sektorn.
En av hans viktigaste uppgifter blev att få kontroll över inflationen, som hade nått omkring 27 procent.
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Genomförde känsliga reformer
Zhu centraliserade den ekonomiska styrningen och genomförde omfattande reformer inom finanssektorn.
Han drev också igenom stora nedskärningar inom statligt ägda företag, vilket ledde till att tiotals miljoner människor förlorade sina arbeten.
Reformerna var politiskt känsliga eftersom de bröt med det kommunistiska systemets traditionella löfte om livslång ekonomisk trygghet.
Samtidigt bidrog de till att modernisera den kinesiska ekonomin och öppna den för utländska investeringar.
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La grunden för rejäl tillväxt
Zhu spelade även en avgörande roll i Kinas medlemskap i Världshandelsorganisationen, WTO.
Processen tog omkring 15 år och krävde omfattande förhandlingar med USA och andra handelspartner. Kina blev medlem 2001.
Med Zhu som en av de viktigaste ekonomiska beslutsfattarna utvecklades modellen som kinesiska tjänstemän beskrev som en socialistisk marknadsekonomi med kinesiska särdrag.
Reformarbetet lade grunden för den kraftiga ekonomiska expansion som följde under de kommande decennierna.
Blev utstött under Mao-tiden
Zhu föddes nära Changsha i Hunanprovinsen och utbildade sig till elektroingenjör vid Tsinghuauniversitetet i Peking.
Under slutet av 1950-talet förlorade han sin politiska status efter anklagelser om att inte följa Maos ideologiska linje. Han återvände till politiken efter Deng Xiaopings reforminriktning 1978.
Efter sin pensionering levde Zhu till stor del utanför offentligheten. Han förblev dock en symbol för den ekonomiska reformperiod som förändrade Kina och knöt landet närmare den globala ekonomin.
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