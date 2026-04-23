Avgörande tid för Tesla – då testar Musk en annan stil

Teslas vd Elon Musk uppvisade en mer återhållsam ton än vanligt i samband med bolagets senaste kvartalsrapport.

Det är något som väcker uppmärksamhet bland investerare och analytiker.

Trots att aktien föll i förhandeln efter rapporten lyfts den förändrade kommunikationen fram som ett möjligt styrketecken i ett kritiskt skede för bolaget.

Står inför stora investeringar

Under presentationen valde Musk att tona ned förväntningarna kring flera av Teslas mest uppmärksammade framtidssatsningar.

Tidslinjer för autonoma robotaxibilar och nästa generation av humanoida robotar sköts fram eller lämnades mer öppna än tidigare.

Även detaljer kring kostnader och partnerskap hölls tillbaka, vilket markerar ett avsteg från hans tidigare mer offensiva och visionära kommunikationsstil, skriver Yahoo Finance.

Den mer försiktiga hållningen kommer samtidigt som Tesla står inför omfattande investeringar och tekniska utmaningar.