Tesla satsar på Europa – bygger ut viktig fabrik

Tesla planerar att öka produktionen vid sin fabrik i Grünheide utanför Berlin i takt med att efterfrågan på Model Y återhämtar sig i Europa.

Där väntas bolaget genomföra en omfattande rekrytering för att stödja expansionen.

Målet är att höja produktionstakten till omkring 7 500 bilar i veckan, en ökning med cirka 20 procent jämfört med dagens nivå.

Ska minska behovet av långa leveranser

Vid full kapacitet skulle fabriken därmed kunna tillverka omkring 375 000 fordon per år, skriver Seeking Alpha.

Anläggningen i Grünheide producerar i dag Model Y för den europeiska marknaden, men fungerar även som exportnav till ett trettiotal länder.

En högre produktion väntas minska behovet av leveranser från Teslas fabriker i Kina och USA, vilket kan göra bolaget mindre sårbart för logistiska störningar och handelspolitiska spänningar.

Som en del av satsningen planerar Tesla att anställa omkring 3 500 nya medarbetare på kort och medellång sikt.

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