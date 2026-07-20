Efterfrågan på Tesla-bilar var ett tag nere på låg nivå i Europa. Men det har nu vänt, och Tesla svarar med ett nytt drag.
Tesla satsar på Europa – bygger ut viktig fabrik
Tesla planerar att öka produktionen vid sin fabrik i Grünheide utanför Berlin i takt med att efterfrågan på Model Y återhämtar sig i Europa.
Där väntas bolaget genomföra en omfattande rekrytering för att stödja expansionen.
Målet är att höja produktionstakten till omkring 7 500 bilar i veckan, en ökning med cirka 20 procent jämfört med dagens nivå.
Ska minska behovet av långa leveranser
Vid full kapacitet skulle fabriken därmed kunna tillverka omkring 375 000 fordon per år, skriver Seeking Alpha.
Anläggningen i Grünheide producerar i dag Model Y för den europeiska marknaden, men fungerar även som exportnav till ett trettiotal länder.
En högre produktion väntas minska behovet av leveranser från Teslas fabriker i Kina och USA, vilket kan göra bolaget mindre sårbart för logistiska störningar och handelspolitiska spänningar.
Som en del av satsningen planerar Tesla att anställa omkring 3 500 nya medarbetare på kort och medellång sikt.
Hade svagare period förra året
Rekryteringarna omfattar både fordonsproduktionen och bolagets växande verksamhet inom battericeller. Av de nya tjänsterna är omkring 1 000 direkt kopplade till den planerade produktionsökningen.
Företaget har redan tidigare under året utökat personalstyrkan genom att nyanställa och erbjuda tillsvidareanställningar till tillfälligt anställda, som ett led i förberedelserna inför en högre produktionstakt.
Produktionsökningen följer en svagare period under 2025, då både produktion och omsättning vid fabriken sjönk.
Trots detta förbättrades lönsamheten, vilket tyder på att Tesla lyckades höja marginalerna även med lägre produktionsvolymer. Med den planerade expansionen räknar bolaget med att utnyttja fabriken mer effektivt än tidigare.
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Aktien steg på beskedet
Grünheide är Teslas första europeiska fabrik och omfattar både fordons- och batteritillverkning.
Planerna på anläggningen presenterades av vd Elon Musk 2019, byggnationen inleddes året därpå och fabriken invigdes våren 2022 efter en utdragen tillståndsprocess som präglades av miljöprövningar och lokala protester.
På börsen steg Teslas aktie omkring 0,7 procent i förhandeln på måndagen efter uppgifterna om den planerade produktionsökningen.
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