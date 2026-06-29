Kinas fastighetskris sprider sig – nu drabbas Ryssland

Det har gått fem år sedan den kinesiska fastighetsbubblan sprack. Ändå fortsätter priserna att falla. Enligt analyser har omkring 85 procent av det senaste decenniets prisuppgångar raderats ut helt. Därtill har nybyggnationen rasat med nästan tre fjärdedelar.

Det är en strukturell kris som slår mot hela den kinesiska ekonomin och som experter varnar kan pågå ända till 2030.

Peking är förtegen om omfattningen

De kinesiska myndigheterna har börjat stänga sociala mediekonton som rapporterar negativt om fastighetsmarknaden. Sedan dess har tusentals konton stängts ner.

Samtidigt vägrar staten rädda fastighetsjätten China Vanke, som nu balanserar på konkursens kant . Det finns en rädsla från statens sida att en räddningsaktion skulle trigga ännu större fall på fastighetsmarknaden och tvinga fram fler kostsamma ingripanden.



Det visar att problemen inte längre är begränsade till enskilda fastighetsbolag – utan präglar stora delar av den kinesiska fastighetssektorn.

Byggstoppet i Kina slår hårt mot Rysslands export

Nybyggnationen i Kina har, som en följd av krisen, bromsat in med nästan tre fjärdedelar. Det gör att behovet av trävaror minskar kraftigt.



När Kina stryper sina inköp slår det rakt in i en av Rysslands viktigaste exportsektorer, rapporterar The Moscow Times. Efter EU:s importstopp har ryska skogsbolag blivit helt beroende av kinesiska köpare, och det finns ingen annan marknad som kan ta över de volymer som nu försvinner.



Flera ryska regioner som lever på skogsindustrin pressas hårt när intäkterna faller, samtidigt som bolagen brottas med höga skulder, låga priser och brist på kapital.



Exportfallet ökar pressen på den ryska ekonomin, som redan tyngs av sanktioner, höga krigskostnader och en svag investeringsmiljö.

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