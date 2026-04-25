Världen skakar, och det får fler att omvärdera gamla sanningar. När dollarn väljs bort är det Kinas valuta som får ett uppsving.
Xis dröm går i uppfyllelse när fler väljer bort dollarn
Kina har länge velat stärka sin roll i det globala finansiella systemet, inte minst genom sin valuta, yuan.
Nu har man fått en sådan möjlighet i takt med att geopolitisk oro och förändrade kapitalflöden får fler aktörer att söka alternativ till dollarn.
Utvecklingen ger nytt momentum åt ambitionen från landets ledning, där Xi Jinping fortsätter att driva på för en mer inflytelserik yuan.
Flera tydliga tecken
En tydlig indikator är ökad aktivitet i Kinas eget betalningssystem, som hanterar internationella transaktioner i yuan.
Under våren har volymerna stigit kraftigt, med dagliga nivåer som överstiger tidigare genomsnitt.
Uppgången sammanfaller med ökad geopolitisk spänning, där bland annat Iran spelar en roll genom handel och energitransaktioner denominerade i kinesisk valuta, skriver The Economist.
Även det digitala initiativet mBridge får ökad användning. Plattformen möjliggör snabba gränsöverskridande betalningar i centralbankers digitala valutor och domineras i dagsläget av Kinas e-CNY.
Läs mer: Därför stiger yuan under 2026 – utmanar dollarn. Dagens PS
Vill hitta fler betallösningar
Samtidigt ligger dessa system fortfarande långt efter dollardominerade infrastrukturer som Swift, både i omfattning och global räckvidd.
Bakom utvecklingen finns en växande vilja bland företag och stater att minska beroendet av dollarn.
Sanktioner mot Ryssland efter Rysslands invasion av Ukraina har ökat medvetenheten om riskerna med att vara beroende av västerländska finansiella system. Fler aktörer diversifierar därför sina betalningslösningar och reserver.
Parallellt gynnas yuanen av Kinas låga ränteläge. Svag inhemsk efterfrågan har pressat ned räntorna, vilket gör det attraktivt för utländska låntagare att emittera obligationer i kinesisk valuta.
Finns hinder kvar
Länder som Indonesien och Portugal har nyligen tagit upp lån i yuan, både på fastlandet och via Hongkong.
Yuanens andel av global handelsfinansiering ökar också, även om dollarn fortfarande dominerar stort.
Den kinesiska valutan används i en växande andel av landets egna internationella transaktioner, vilket stärker dess ställning ytterligare.
Trots framstegen återstår betydande hinder innan yuanen kan utmana dollarns dominans.
Kapitalrestriktioner, begränsad transparens och ett mindre utvecklat finansiellt system håller tillbaka utvecklingen, menar experter.
Läs mer: Investerare får betala olika mycket – för samma företag. Dagens PS