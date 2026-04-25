Xis dröm går i uppfyllelse när fler väljer bort dollarn

Kina har länge velat stärka sin roll i det globala finansiella systemet, inte minst genom sin valuta, yuan.

Nu har man fått en sådan möjlighet i takt med att geopolitisk oro och förändrade kapitalflöden får fler aktörer att söka alternativ till dollarn.

Utvecklingen ger nytt momentum åt ambitionen från landets ledning, där Xi Jinping fortsätter att driva på för en mer inflytelserik yuan.

Flera tydliga tecken

En tydlig indikator är ökad aktivitet i Kinas eget betalningssystem, som hanterar internationella transaktioner i yuan.

Under våren har volymerna stigit kraftigt, med dagliga nivåer som överstiger tidigare genomsnitt.

Uppgången sammanfaller med ökad geopolitisk spänning, där bland annat Iran spelar en roll genom handel och energitransaktioner denominerade i kinesisk valuta, skriver The Economist.

Även det digitala initiativet mBridge får ökad användning. Plattformen möjliggör snabba gränsöverskridande betalningar i centralbankers digitala valutor och domineras i dagsläget av Kinas e-CNY.

