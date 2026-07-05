Plötsligt var vi utan vatten

Måndag

Familjen Hakelius Popova välkomnar oss i Borrby med orden att de är glada att vi anländer i en engelsk bil. Det gäller att passa in när man vill bli bjuden på lunch.

Vi blir serverade en ljuvlig gazpacho i trädgården och pratar om Almedalen och mördaren Peter Mangs. Den senare ska i höst föräras med en tv-serie på Netflix. Det är Mattias Gardells något konspirationstunga bok som manuset ska bygga på. Jag tror att detta kan bli en hit.

Sedan kör vi ner till Sandhammaren och tar ett dopp. Det är min absoluta favoritstrand i världen. Jag har så många fina minnen från denna plats på jorden. Vattnet är förstås kallt även här, men inte lika iskallt som i Äspö.

Jag hör Martin Kraghs Sommar på vägen hem. I år verkar det som att Bibi Rödöö har fastnat för människor med olika sjukdomar. Cancer i Kraghs fall. Helena Bergström fick benbrott. Sebastian Ingrosso alkoholism. Jonas Bonnier depression. Jag har säkert missat några plågor.

Kanske kan jag komma med nästa år och prata om min häl, under förutsättning att smärtan håller i sig i några månader. Dock tycks hälen redan vara på bättringsvägen.

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Tisdag

Två män i gula kläder uppenbarar sig utanför i huset vi hyr i två veckor och förklarar att de vill komma in i trädgården och stänga av vattnet. En räkning är inte betald som den ska och Trelleborgs kommun måste agera.

Jag undrar om vi kan swisha nu för att behålla vattnet, men det är omöjligt. De gör bara sitt jobb och lyfter på en sten bredvid huset, sticker ner ett gigantiskt spett och vrider om.

Den ena mannen förklarar att det finns en speciell nyckel i hans spett, underförstått att vi själva inte ska försöka vrida på vattnet.

Att bo i ett hus utan vatten är en för stor utmaning, så vi tar in på Smygehus Hotell, byns lilla spahotell. Det är långt till ESS Groups elegans, men ganska mysigt.

Vi får ett litet rum på andra våningen med ett schysst badrum.

På natten ser vi Frankrike inte krossa men väl slå ut Sverige ur fotbolls-VM. Jag stänger av efter det andra målet när jag inser att miraklet inte kommer att hända. Det gör det sällan i dagens fotboll.

Smygehamn bjöd på sol, blåst, kalla bad och en del oväntade överraskningar.

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Onsdag

Vi bestämmer oss för att lämna Smygehamn och flytta till Malmö. Det sägs att de ska slå på vattnet, vilket också händer på eftermiddagen eftersom räkningen nu är betald, men vi drar ändå.

Vi landar hos Jeanette Wester i Västra hamnen i arkitekten Johan Nyréns sista bostadshus. Det är en underbar fastighet med generösa lägenheter och några gårdshus. Mellan dessa ligger en stor grästäckt gård där man kan grilla och äta middag.

Från innergården har man en fin utsikt över Skånes mest kända hus: Turning Torso. Den vita fasaden har under mer än tjugo år blekts av vind och vatten och ser ganska skabbig ut. Små svarta ränder löper från varje fönster. Arkitekten Calatrava har ritat en hög pinne som gör sig bäst på några kilometers avstånd. Den går att beundra från stora delar av Skåne.

Nyréns gula hus, som vi bor i, ser däremot ganska ordinärt ut på håll, men när man kommer nära upptäcker man husets alla kvaliteter.

Vi dricker GT på gården och pratar om Gert Wingårdh med en av hans 200 medarbetare. Gerts hus utmed strandpromenaden har jag aldrig älskat, men de som hyr av kommunala MKB där vägrar flytta. Så kan också arkitektur uppskattas.

Torsdag

Vi kör vår Jaguar till Svalöv och checkar in i min systers källare. Alla borde ha en släkting eller vän på landet med ett alldeles för stort hus. Isabellas hus Ellesbo i rött tegel har varit ett litet palats sedan 1907.

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Jag läser Kött av David Szalay. Den är precis så bra som jag förväntat mig, men förstås alldeles iskall. Det är en mix av Albert Camus och Bret Easton Ellis. Dialogen är mästerlig.

Den har allt utom mänsklig värme. Det säger mycket om svenska kritiker att de anser detta vara årets bästa bok.

Jag lyssnar på Ann Heberleins Sommar om hennes faster Gunnel som tvångssteriliserades 1962. Programmet har väldigt mycket värme. Det bästa jag hört i år.

Fredag

Vi åker till Forsbergs i Hyssna i Västergötland och hämtar husbilen som vi ska låna i en vecka. Vi får en perfekt introduktion till fordonet av Susanna och hennes kollega.

På vägen tillbaka stannar vi till vid Stopover i Falkenberg. Det är väldigt kul att se Petter Stordalens åtta våningar höga motellsatsning i trä vid motorvägen. Personalen är vänlig och fixar både jordgubbar till glassen och visar några rum trots att det är mycket att göra och nästan fullsatt. 1 400 kronor kostar ett dubbelrum i sommar, men under lågsäsong kan man få ett rum för 700 kronor. Jag gillar dynamisk prissättning. Det är marknadsekonomins innersta kärna.

Husbilen har en pigg motor men fångas ibland upp av de starka vindarna från Kattegatt. Man ska inte ha bråttom när man kör runt med denna stora låda. Det har vi inte heller.

Lördag

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Jag handlar en ny jeansskjorta och en jeanskavaj på Lager 157 i Väla, Helsingborgs MOS. Jag letade egentligen efter ett par linnebyxor för att passa in i Fiskebäckskil, dit vi ska åka nästa vecka, men de vita i min storlek är slut.

Jag får panik när jag inser att jag tappat min mobil någonstans bland alla högar med kläder – ni som varit på Lager 157 fattar – men blir genast lugnad av en flink tjej i kassan som berättar att någon redan lämnat in en upphittad mobil. Det är förstås min älskade Samsung Fold 7, världens bästa telefon.

Jag läser klart Johan Hakelius långa artikel om SD i Fokus. I stället för att granska partiets historia tittar Johan framåt och berättar om vägen som eventuellt ska leda fram till att SD blir landets största parti. Helt klart är att partiet, som nu har gjort sig av med de värsta knasbollarna, har en plan för framtiden. Som Hakelius påpekar är det på detta sätt som SD sticker ut. Det handlar inte om att vinna nästa val, utan om att växa och bli större till nästa och nästa och nästa val.

Artikeln avslutas med att berätta om ett gäng unga somalier som planerar att rösta på partiet eftersom det står för lag och ordning och familjen.

I morgon börjar vår husbilssemester på riktigt.

Nästa vecka kan du läsa allt om vår resa till Hörvik, Torekov, Ullared och Fiskebäckskil.

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