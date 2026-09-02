Bensinpriset slår rekord: Trumps krismöte tog oväntad vändning

USA:s president Donald Trump samlade på tisdagen ett tiotal chefer från amerikanska raffinaderi- och distributionsbolag i Vita huset för att pressa dem att öka produktionen av bensin och diesel.

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Mötet hölls bakom stängda dörrar medan presidenten brottas med höga priser och växande oro för levnadskostnaderna inför mellanårsvalet i november, rapporterar Bloomberg.

Enligt en tjänsteman i Vita huset gjorde Trump klart att han vill se lägre pris vid pumpen och frågade cheferna hur raffinaderikapaciteten kan byggas ut.

Diskussionen ska ha rört regelförändringar, snabbare tillståndsprocesser och nya investeringar. Runt bordet i kabinettsrummet satt bland andra ledningen för Marathon Petroleum, Valero Energy, PBF Energy och mindre Delek US Holdings, tillsammans med energiminister Chris Wright och inrikesminister Doug Burgum.

Läget är minst sagt tufft för en president som vann på löftet att pressa energikostnaderna. Bensinen kostar nu över fyra dollar per gallon och dieseln närmare sex, enligt AAA, de högsta säsongsnivåerna någonsin.

Etanolkraven blev huvudnumret

Mötet gick inte som planerat. Flera raffinaderichefer använde timmen till att angripa de federala inblandningskraven för biodrivmedel, som de menar driver upp pumppriset.

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Irritationen skärptes av att Trumps miljömyndighet EPA dagen innan gav en rad små raffinaderier undantag från kraven, samtidigt som administrationen meddelade att de undantagna volymerna i stället ska läggas på de stora anläggningarna.