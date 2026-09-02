Donald Trump samlade USA:s raffinaderichefer i Vita huset för att pressa ner priset vid pumpen inför mellanårsvalet. I stället fick han höra att det är hans egen administrations biobränslekrav som driver upp kostnaden, samtidigt som Europas dieselmarginaler slog nytt rekord.
Bensinpriset slår rekord: Trumps krismöte tog oväntad vändning
USA:s president Donald Trump samlade på tisdagen ett tiotal chefer från amerikanska raffinaderi- och distributionsbolag i Vita huset för att pressa dem att öka produktionen av bensin och diesel.
Missa inte: Klart: Kina och Ryssland tvingas släppa oljefält till amerikanskt bolag. Realtid
Mötet hölls bakom stängda dörrar medan presidenten brottas med höga priser och växande oro för levnadskostnaderna inför mellanårsvalet i november, rapporterar Bloomberg.
Enligt en tjänsteman i Vita huset gjorde Trump klart att han vill se lägre pris vid pumpen och frågade cheferna hur raffinaderikapaciteten kan byggas ut.
Diskussionen ska ha rört regelförändringar, snabbare tillståndsprocesser och nya investeringar. Runt bordet i kabinettsrummet satt bland andra ledningen för Marathon Petroleum, Valero Energy, PBF Energy och mindre Delek US Holdings, tillsammans med energiminister Chris Wright och inrikesminister Doug Burgum.
Läget är minst sagt tufft för en president som vann på löftet att pressa energikostnaderna. Bensinen kostar nu över fyra dollar per gallon och dieseln närmare sex, enligt AAA, de högsta säsongsnivåerna någonsin.
Etanolkraven blev huvudnumret
Mötet gick inte som planerat. Flera raffinaderichefer använde timmen till att angripa de federala inblandningskraven för biodrivmedel, som de menar driver upp pumppriset.
Läs även: Eskalerande Iran-konflikt håller oljepriserna höga. Dagens PS
Irritationen skärptes av att Trumps miljömyndighet EPA dagen innan gav en rad små raffinaderier undantag från kraven, samtidigt som administrationen meddelade att de undantagna volymerna i stället ska läggas på de stora anläggningarna.
Rekordmarginaler i Europa
Det verkliga problemet sitter inte i råoljan utan i raffinaderiledet, och där är Europa värre ute än USA. De europeiska dieselmarginalerna nådde nya rekordnivåer på måndagen, när gasoil-terminer handlades 78,36 dollar över Brent, en uppgång på 7,5 procent på en enda session.
Utlösande var att ett ryskt raffinaderi i Jaroslavl stoppade två av tre destillationsenheter efter en drönarattack den 28 augusti. Redan i augusti varnade Shell, Exxon och Chevron för att flaskhalsen ligger i raffineringen, inte i råoljan.
Missa inte: Oljepriset lyfter – högsta nivån sedan juli. Realtid
ECB har pekat ut marginalerna som huvudförklaringen till euroområdets bränslepriser. I en bloggpost i slutet av juli konstaterade banken att dieselmarginalen steg från 0,10 till 0,35 euro per liter under juli, medan bensinmarginalen gick från 0,04 till 0,23 euro.
ECB räknade då med att marginalerna skulle toppa i augusti. Måndagens noteringar säger något annat. Realtid har tidigare beskrivit hur oljekrisen sprider sig långt utanför drivmedelspriset, och vad oljeprisets rörelser betyder för Europa.
Svensk skattesänkning löper ut
Geopolitiken skruvar samtidigt åt. Två supertankers, Sidr, som drivs av saudiska Bahri, och sydkoreanska Sinokors Senegal Prosperity, träffades av projektiler natten mot tisdag när de skulle lämna Hormuzsundet. Brent närmade sig 92 dollar per fat.
För svenska bilister och åkerier finns en tidsgräns inbyggd.
Den tillfälliga skattesänkningen på bensin och diesel om tre kronor litern inklusive moms löper ut den 30 september, sjutton dagar efter riksdagsvalet.
Om marginalerna ligger kvar där de är nu blir oktober dyr oavsett vad Brent gör.