Warren Buffetts favoritindikator för börsvärdering har nu nått sin högsta nivå i historien. Experter varnar för att marknaden är farligt övervärderad.
Buffetts indikator på rekordnivå – så illa har det aldrig sett ut förut
Den så kallade Buffett-indikatorn, som mäter börsvärdet på samtliga amerikanska börsbolag i förhållande till landets BNP, har stigit till 232 procent.
Det är en nivå som kraftigt överstiger vad den kända finansmannen Warren Buffett själv definierade som farozonen.
Buffett varnade redan 2001
Det var i ett uppmärksammat reportage i Fortune i december 2001 som Buffett presenterade indikatorn för allmänheten, baserat på ett tal han hållit tidigare samma år.
Hans budskap var tydligt: när förhållandet mellan börsvärde och BNP närmar sig 200 procent ”leker man med elden”. Det historiska snittet för indikatorn ligger på runt 106 procent.
Nu är alltså indikatorn inte bara nära den nivån, den har sprungit långt förbi den. Och det mot en bakgrund av en allt svagare amerikansk ekonomi.
BNP-tillväxten för fjärde kvartalet 2025 reviderades ned till 0,5 procent, från en ursprunglig uppskattning på 1,4 procent.
Vinster och värderingar på historiska toppnivåer
Problemen är dubbla. Dels utgör företagsvinster nu 12 procent av BNP, mot ett historiskt snitt på 7–8 procent, en nivå som ekonomen Milton Friedman en gång i tiden varnade för inte kan hålla i längden.
Dels handlas S&P 500 till ett P/E-tal på över 28, att jämföra med det hundraåriga genomsnittet på 17.
S&P 500 noterade i mitten av april ett all-time-high på 7 140 punkter, delvis drivet av en återhämtning på över 13 procent sedan nedgången i samband med krigsutbrottet mot Iran.
Koncentrationen döljer en komplex bild
Just ni kontrollerar sju bolag, Nvidia, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Broadcom och Meta, en tredjedel av hela S&P 500.
Men paradoxalt nog har flera av dessa tungviktare fallit kraftigt: Microsoft är ned 28 procent på sex månader, och Meta har tappat 12 procent. På forward earnings-basis handlas vissa av dem nu i linje med eller under marknadsindex som helhet.
Samtidigt har det så kallade ”American exceptionalism premium”, det extra påslag som globala investerare tidigare betalat för amerikanska aktier, minskat till sin lägsta nivå sedan 2020, skriver Invezz..
Kapital söker sig i stället mot europeiska industrier och tillväxtmarknader.
Varningen kvarstår
Att den amerikanska marknaden är övervärderad betyder inte att den är omöjlig att investera i.
Men det innebär att den som passivt äger S&P 500 i praktiken satsar på ett mycket specifikt och krävande makroscenario: att tillväxten tar fart igen, att AI-investeringarna betalar sig i tid och att geopolitiska risker förblir begränsade.