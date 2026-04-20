Buffetts indikator på rekordnivå – så illa har det aldrig sett ut förut

Den så kallade Buffett-indikatorn, som mäter börsvärdet på samtliga amerikanska börsbolag i förhållande till landets BNP, har stigit till 232 procent.

Det är en nivå som kraftigt överstiger vad den kända finansmannen Warren Buffett själv definierade som farozonen.

Buffett varnade redan 2001

Det var i ett uppmärksammat reportage i Fortune i december 2001 som Buffett presenterade indikatorn för allmänheten, baserat på ett tal han hållit tidigare samma år.

Hans budskap var tydligt: när förhållandet mellan börsvärde och BNP närmar sig 200 procent ”leker man med elden”. Det historiska snittet för indikatorn ligger på runt 106 procent.

Nu är alltså indikatorn inte bara nära den nivån, den har sprungit långt förbi den. Och det mot en bakgrund av en allt svagare amerikansk ekonomi.

BNP-tillväxten för fjärde kvartalet 2025 reviderades ned till 0,5 procent, från en ursprunglig uppskattning på 1,4 procent.