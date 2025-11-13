"Blockhandel" gör Australien sårbart

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Den explosiva tillväxten i blockhandel, som nu uppgår till omkring 110 miljarder dollar årligen, har förvandlat den australiska marknadsstrukturen.

Stora pensionsfonder, som utgör en betydande del av landets 4,3 biljoner australiska dollar stora pensionssystem, driver efterfrågan på större transaktioner, skriver Bloomberg.

Större risker

Men den intensiva konkurrensen mellan banker har lett till risktagande och minskande vinstmarginaler.

I ett uppmärksammat fall förlorade Citigroup över 70 miljoner australiska dollar på en misslyckad blockhandel i en fastighetsaktie i slutet av förra året.

Trots detta har avgifterna för blockhandel i Australien sjunkit med 9 räntepunkter till cirka 1,3 procent under de senaste fem åren. Medan de stigit på andra marknader som Hongkong och Indien.