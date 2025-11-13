Australiens finansmarknad genomgår en dramatisk förändring där blockhandel, stora aktietransaktioner som sker utanför börsen, nu står för hela 43 procent av den totala handelsvolymen.
"Blockhandel" gör Australien sårbart
Den explosiva tillväxten i blockhandel, som nu uppgår till omkring 110 miljarder dollar årligen, har förvandlat den australiska marknadsstrukturen.
Stora pensionsfonder, som utgör en betydande del av landets 4,3 biljoner australiska dollar stora pensionssystem, driver efterfrågan på större transaktioner, skriver Bloomberg.
Större risker
Men den intensiva konkurrensen mellan banker har lett till risktagande och minskande vinstmarginaler.
I ett uppmärksammat fall förlorade Citigroup över 70 miljoner australiska dollar på en misslyckad blockhandel i en fastighetsaktie i slutet av förra året.
Trots detta har avgifterna för blockhandel i Australien sjunkit med 9 räntepunkter till cirka 1,3 procent under de senaste fem åren. Medan de stigit på andra marknader som Hongkong och Indien.
Skapar problem med likviditeten
Förskjutningen mot blockhandel har skapat likviditetsproblem på den traditionella börsen.
Elfreda Jonker, portföljförvaltare på Alphinity Investment Management, säger till Bloomberg att Australien har blivit ett varnande exempel på vad som händer när investerare och banker blir för beroende av blockhandel.
Skillnaden mellan köp- och säljkurser på den australiska börsen är nu 0,18 procent, jämfört med 0,1 procent i Hongkong och 0,05 procent i Japan.
Varnar för finansiell instabilitet
Samtidigt varnar australiensiska Reserve Bank i sin halvårsvisa rapport om finansiell stabilitet att risken för en omfattande störning i det internationella finansiella systemet ökar, rapporterar ABC News.
Centralbanken pekar på tre huvudsakliga sårbarheter. Möjligheten för stora fall i globala tillgångspriser, cyberhot mot finansiella system, och den fortsatta svagheten i Kinas fastighetsektor.
”En omvärdering av sannolikheten eller konsekvenserna av att viktiga risker realiseras skulle göra internationella finansmarknader sårbara för kraftiga korrigeringar”, varnar RBA enligt ABC News.
Centralbanken är särskilt oroad över koncentrationen på amerikanska aktiemarknaden. Där de tio största företagen nu står för över 40 procent av S&P 500-indexets totala värde.
RBA noterar också att kortfristig statsskuld nu utgör nästan hälften av nyemissioner bland OECD-länder, en ökning från ett genomsnitt på 36 procent före pandemin.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
