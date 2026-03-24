EU och Australien har slutit ett länge efterlängtat frihandelsavtal som väntas sänka tullar, öka handeln och stärka de geopolitiska banden mellan de två parterna.
Historiskt avtal klart: EU slopar tullar med Australien
Avtalet undertecknades natten till tisdagen av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Australiens premiärminister Anthony Albanese.
Förhandlingarna har pågått i nästan ett decennium.
Avtalet innebär att Australien avvecklar en femprocentig importtull på europeiska varor. Något som bland annat gynnar biltillverkare som BMW och Mercedes samt exportörer av mode, mat och dryck, skriver The Guardian.
Mineraler för EU
På EU-sidan avskaffas tullar på en rad australiska produkter, inklusive kritiska mineraler, tillverkade varor och många mejeriprodukter.
Enligt Euronews beräknas avtalet spara EU-exportörer en miljard euro per år i tullavgifter, och exporten väntas öka med upp till 33 procent under det kommande decenniet.
Kommissionen räknar med särskilt starka exportökningar inom mejeri (upp till 48 procent), motorfordon (52 procent) och kemikalier (20 procent).
Kan skapa tusentals jobb i Sverige
Utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) välkomnar avtalet och kallar det ”historiskt”.
Enligt honom kan det ge upp till 6 000 nya jobb i Sverige och öka EU:s export till Australien med 30 procent fram till 2030.
”Det kommer också göra oss mindre ekonomiskt beroende av USA”, skriver Dousa i ett mejl till Omni Ekonomi.
Missnöjd köttindustri
Jordbruket var det svåraste förhandlingsområdet.
Australiens köttindustri är djupt missnöjd med utfallet, kvoterna för nötkött landar på 30 600 ton per år och för fårkött på 25 000 ton, nivåer som branschen anser vara långt under vad konkurrensländer som Nya Zeeland har fått.
”Australiens rödköttssektor har djupt svikits av detta resultat”, sade Andrew McDonald, ordförande för Australien–EU:s branschgrupp för marknadstillträde, enligt The Guardian.
Godsaker, vin och bilar
Tullar på ost, vin, frukt, grönsaker, choklad och processade livsmedel sänks gradvis till noll.
Australien behåller rätten att kalla sina produkter för ”prosecco” på den inhemska marknaden, men måste fasa ut termen för export under de kommande tio åren.
EU lyckades inte helt avskaffa Australiens lyxbilsskatt, men 75 procent av europeiska elbilar kommer att undantas.
Utmanar Kina
Avtalet har även en tydlig geopolitisk dimension. Von der Leyen har prioriterat handelsavtal i Indo-Stillahavsregionen för att minska beroendet av enskilda aktörer och möta Kinas ökade inflytande i området.
Parallellt med handelsavtalet presenterades ett försvars- och säkerhetspartnerskap med Australien.
”EU och Australien må vara geografiskt långt ifrån varandra, men vi kunde inte stå närmare varandra i hur vi ser på världen”, sa von der Leyen.
Sedan Donald Trumps återkomst till makten 2025 har handelsavtal fått ökad geopolitisk tyngd för EU. Unionen slöt under 2025 avtal med Mexiko, Schweiz och Indonesien, och Mercosur-avtalet ska börja tillämpas provisoriskt från den 1 maj i år.