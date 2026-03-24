Historiskt avtal klart: EU slopar tullar med Australien

Avtalet undertecknades natten till tisdagen av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Australiens premiärminister Anthony Albanese.

Förhandlingarna har pågått i nästan ett decennium.

Avtalet innebär att Australien avvecklar en femprocentig importtull på europeiska varor. Något som bland annat gynnar biltillverkare som BMW och Mercedes samt exportörer av mode, mat och dryck, skriver The Guardian.

Mineraler för EU

På EU-sidan avskaffas tullar på en rad australiska produkter, inklusive kritiska mineraler, tillverkade varor och många mejeriprodukter.

Enligt Euronews beräknas avtalet spara EU-exportörer en miljard euro per år i tullavgifter, och exporten väntas öka med upp till 33 procent under det kommande decenniet.

ANNONS

Kommissionen räknar med särskilt starka exportökningar inom mejeri (upp till 48 procent), motorfordon (52 procent) och kemikalier (20 procent).