Koskit ska rädda EU

Europeiska kommissionen presenterar därför en ny krisplan. Lösningen på den hotande gödselkrisen och skenande livsmedelspriser stavas i stället ökad återvinning av koskit och jordbruksavfall.

I det långa loppet riskerar situationen att mynna ut i kraftigt ökade matpriser till följd av ökade producentkostnader och mindre skördar.

Långsiktig strategi möter kritik

Planen innebär bland annat att EU-regler ändras så att lantbrukare får använda mer kväve extraherat från gödsel och restprodukter från biogasproduktion. Men strategin möter hård kritik för att sakna akuta verktyg mot höstens kostnadschock.

”Lantbrukarna behöver handling, inte avsiktsförklaringar”, säger Veronika Vrecionová, ordförande i EU-parlamentets jordbruksutskott.

De snabbaste åtgärderna, som att slopa tullar på rysk import eller pausa EU:s koldioxidskatt, valdes bort av politiska och klimaträttsliga skäl.

Prisbomb hotar konsumenterna

Även inom parlamentet är meningarna splittrade. Europaparlamentarikern Herbert Dorfmann betonar att naturgödsel bara kan vara en del av lösningen och aldrig helt kan ersätta urea- och kvävebaserad konstgödsel.

Tack vare att årets säsong säkrats i förväg syns krisen ännu inte i matbutikerna. Men om inte lantbrukarna får omedelbar hjälp varnar experter för en prisbomb på livsmedel nästa år.

EU:s jordbrukskommissionär Christophe Hansen understryker allvaret och twittrar att han vill undvika till varje pris att bönder slutar producera i nästa skördecykel.