NATO i krismöte: Börjar få slut på vapen

De amerikanska militärkostnaderna i Irankriget uppgår till mer än 29 miljarder dollar sedan krigsutbrottet, och inget tyder på att konflikten är nära ett slut, skriver Euronews.

Mötet leds av Natos överbefälhavare i Europa, general Alexus G. Grynkewich, och Natos generalsekreterare Mark Rutte deltar också.

”Vi har i flera år sagt att den militära produktionen behövde ökas exponentiellt på grund av kriget i Ukraina, men Irankriget har visat att det är ännu viktigare att vi gör detta nu”, sa en senior Nato-källa till Euronews inför mötet.

Alarmerande takt

Enligt en analys från tankesmedjan Center for Strategic and International Studies (CSIS), som citeras av både CBC och Time, kan USA under de första 39 dagarna av kriget ha förbrukat mer än hälften av sina förkrigsreserver av fyra av sju nyckelammunitionstyper, däribland THAAD-robotar.

Mark Cancian, pensionerad marinkårsofficer och senior rådgivare vid CSIS, understryker att det inte handlar om brist på pengar.

”DOD har mer pengar än vad de kan spendera på ammunition. Problemet är tid”, sa Cancian till Time.

Det tar tre till fyra år innan produktionen möter efterfrågan.

Det krävs exempelvis 47 månader för att tillverka och leverera en Tomahawk-robot, och 48 månader för en JASSM-kryssningsrobot.