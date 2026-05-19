Putin söker stöd i Peking – Xi sitter på alla kort

Resan äger rum bara dagar efter att USA:s president Donald Trump genomförde ett statsbesök i den kinesiska huvudstaden, en tajming som knappast är en slump.

”Putin skickar en påminnelse till amerikanerna om att Ryssland är närmare och mer allierat med Kina än vad USA är, säger Ed Price, senior forskare vid New York University, till CNBC.

Läs även: Oron växer för AI – Kina och USA kan behöva samarbeta. Realtid

Besöket äger rum mot bakgrund av en allt mer asymmetrisk relation, där det är Kina som sitter på trumfkorten.

Ekonomiskt beroende har djupnat

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har handeln med Kina nära nog fördubblats.

Ryssland exporterade varor till ett värde av omkring 129 miljarder dollar till Kina under 2024, den överväldigande majoriteten i form av råolja, kol och naturgas till rabatterade priser skriver Deutsche Welle.

Kina har sedan krigets utbrott köpt ryska fossila bränslen för mer än 319 miljarder euro, pengar som gett Moskva avgörande hårdvaluta för att finansiera krigsföringen.

ANNONS

Missa inte: Så ska EU bryta beroendet av Kinas råvaror – ny lagstiftning. Dagens PS

I utbyte exporterade Kina varor för nära 116 miljarder dollar till Ryssland under samma period, maskiner, elektronik och fordon som ersatt de västerländska leverantörer som lämnat den ryska marknaden.

Beroendet är dock inte ömsesidigt. Ryssland utgör bara fyra procent av Kinas totala utrikeshandel. Kina är Rysslands största handelspartner men Ryssland är inte Kinas.

”Ryssland är helt och hållet i Kinas ficka och Kina kan diktera villkoren”, säger Alexander Gabuev, chef för Carnegie Russia Eurasia Center, till BBC.