Det har blivit betydligt dyrare att låna pengar i flera länder. Marknaden oroar sig för att kriget kommer att fortsätta längre än vad många trott.
Bolånen blir dyrare – trots samma styrränta
Bolånekostnader har stigit kraftigt i både Europa och Nordamerika.
Orsaken? Att konflikten i Mellanöstern fått finansmarknaderna att prissätta risk på ett nytt sätt.
Ökningen kommer alltså trots att centralbankerna ännu inte höjt styrräntorna.
Dyrare bolån i flera länder
I USA har den genomsnittliga räntan på 30-åriga bolån stigit till omkring 6,36 procent, enligt marknadsdata som Financial Times refererar till.
Uppgången sker efter en period av tidigare räntesänkningar från den amerikanska centralbanken, men har nu vänt upp igen till följd av högre statsobligationsräntor och ökad inflationsoro.
I Europa syns liknande rörelser. I Tyskland har räntan på populära tioåriga bolån stigit till omkring 3,6 procent, vilket innebär betydligt högre kostnader för nya låntagare.
I Storbritannien har utvecklingen varit ännu mer markant, där räntan på vissa korta fasta bolån stigit med över en procentenhet på bara några månader.
Kan behöva höja styrräntan
Bakom uppgången ligger bland annat ökade energipriser efter störningar i oljetransporter genom Hormuzsundet, vilket har drivit upp inflationsförväntningarna.
Marknaden bedömer samtidigt att centralbankerna kan tvingas strama åt penningpolitiken igen om prispressen kvarstår.
Effekten märks direkt på bostadsmarknaden. Högre finansieringskostnader minskar hushållens köpkraft och får vissa köpare att tidigarelägga beslut i väntan på ännu högre räntor.
Känslig för ränteförändringar
Flera analytiker varnar för att aktiviteten på bostadsmarknaden kan bromsa in tydligt om ränteläget består.
Samtidigt kvarstår strukturella problem med bostadsbrist i flera länder, särskilt i USA, vilket gör marknaden känslig för ränteförändringar.
Kombinationen av låg tillgång och höga finansieringskostnader väntas dämpa både försäljning och prisutveckling framöver.
Läs mer: Banker tror på billigare guld – men inte på lång sikt. Dagens PS