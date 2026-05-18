Bolånen blir dyrare – trots samma styrränta

Bolånekostnader har stigit kraftigt i både Europa och Nordamerika.

Orsaken? Att konflikten i Mellanöstern fått finansmarknaderna att prissätta risk på ett nytt sätt.

Ökningen kommer alltså trots att centralbankerna ännu inte höjt styrräntorna.

Dyrare bolån i flera länder

I USA har den genomsnittliga räntan på 30-åriga bolån stigit till omkring 6,36 procent, enligt marknadsdata som Financial Times refererar till.

Uppgången sker efter en period av tidigare räntesänkningar från den amerikanska centralbanken, men har nu vänt upp igen till följd av högre statsobligationsräntor och ökad inflationsoro.

I Europa syns liknande rörelser. I Tyskland har räntan på populära tioåriga bolån stigit till omkring 3,6 procent, vilket innebär betydligt högre kostnader för nya låntagare.

I Storbritannien har utvecklingen varit ännu mer markant, där räntan på vissa korta fasta bolån stigit med över en procentenhet på bara några månader.