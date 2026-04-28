AI i gruvan – genombrott eller överdrift?

Det handlar om Mariana Minerals koppargruva i Utah, USA, där ett startupbolag har byggt ett system som kopplar ihop AI, sensorer och robotiserade maskiner för att styra stora delar av gruvdriften.

Enligt rapportering i Dagens PS beskrivs satsningen som ett av de första exemplen där en hel gruva kan styras av artificiell intelligens och autonoma system. Målet är att minska behovet av mänsklig arbetskraft och samtidigt öka effektiviteten i brytningen.

Hur mycket arbetskraft som faktiskt har ersatts jämfört med traditionell gruvdrift är däremot oklart, eftersom systemen fortfarande kräver omfattande övervakning och tekniskt stöd.

Kina dominerar idag både utvinning och förädling

Racet efter värdefulla metaller har pågått länge. Kina dominerar i dag både utvinning och förädling av sällsynta jordartsmetaller. Landet har också en stark position inom robotik och avancerad industri.

USA och Trumpregeringen satsar miljardbelopp på inhemsk produktion av kritiska mineraler, i ett försök att minska beroendet av import. I det sammanhanget lyfts projekt som detta fram som exempel på satsningen i praktiken.