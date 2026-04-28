En gruva där inga människor behöver gå ner i schaktet. Maskiner som bryter, transporterar och analyserar malm på egen hand. Det är löftet bakom ett av de mest uppmärksammade gruvprojekten i techvärlden. Men hur autonomt är det egentligen?
AI i gruvan – genombrott eller överdrift?
Det handlar om Mariana Minerals koppargruva i Utah, USA, där ett startupbolag har byggt ett system som kopplar ihop AI, sensorer och robotiserade maskiner för att styra stora delar av gruvdriften.
Enligt rapportering i Dagens PS beskrivs satsningen som ett av de första exemplen där en hel gruva kan styras av artificiell intelligens och autonoma system. Målet är att minska behovet av mänsklig arbetskraft och samtidigt öka effektiviteten i brytningen.
Hur mycket arbetskraft som faktiskt har ersatts jämfört med traditionell gruvdrift är däremot oklart, eftersom systemen fortfarande kräver omfattande övervakning och tekniskt stöd.
Läs också: Kopparpriset stiger – men gruvorna hänger inte med – Realtid
Kina dominerar idag både utvinning och förädling
Racet efter värdefulla metaller har pågått länge. Kina dominerar i dag både utvinning och förädling av sällsynta jordartsmetaller. Landet har också en stark position inom robotik och avancerad industri.
USA och Trumpregeringen satsar miljardbelopp på inhemsk produktion av kritiska mineraler, i ett försök att minska beroendet av import. I det sammanhanget lyfts projekt som detta fram som exempel på satsningen i praktiken.
Ingenjörer från Tesla bakom projektet i gruvan
Bakom projektet står ett startupbolag med tidigare ingenjörer från Tesla. Företaget beskriver, enligt Forbes, en modell där AI styr stora delar av gruvdriften.
Systemet samlar data i realtid och låter en central AI-plattform samordna autonoma maskiner i gruvan. Bolaget räknar samtidigt med att sänka driftkostnaderna med upp till 30–50 procent.
Det finns än så länge inga oberoende uppgifter som visar hur stora besparingarna hittills blivit i faktisk drift.
Branschrapportering tonar ner bilden
I branschrapportering framträder en mer försiktig bild av vad som faktiskt pågår i gruvan i Utah.
Enligt Skillings har gruvindustrin visserligen tagit stora steg mot ökad automatisering, men utvecklingen handlar fortfarande om gradvisa förändringar snarare än ett tekniskt genombrott där människor försvinner ur processen.
Autonoma fordon, digital övervakning och fjärrstyrda system används redan i flera gruvmiljöer. Men systemen kräver fortfarande kontinuerlig mänsklig närvaro för att fungera i praktiken, särskilt vid felsituationer, underhåll och beslut som inte går att förutse i förväg.
Det som i bolagets beskrivning framstår som ett sammanhållet autonomt system, beskrivs här snarare som en sammansättning av avancerade men fortfarande beroende delar.
Missa inte: Gruvdriftens vinster blir framtidens problem – Realtid