Gruvdriftens vinster blir framtidens problem

Kombinationen av stigande råvarupriser och ett geopolitiskt läge – där svenska leveranskedjor blivit strategiskt viktiga – har gett gruvbolagen ett momentum som branschen inte sett på länge.

”Det är spännande tider för gruvnäringen och där tror jag det finns väldigt stora möjligheter framöver”, säger Dagens PS redaktionchef Edvard Lundkvist i senaste avsnittet av Börsbarometern.

”Börjat luckras upp”

Gruvföretagen har förändrat det politiska klimatet genom att positionera sig som nödvändiga för Sveriges industriella självständighet. Det politiska sentimentet har vänt kraftigt till branschens fördel.

När uranförbudet hävs försvinner en markering som länge stått för var Sverige drog gränsen för mineralutvinning.

Men gruvnäringen stannar inte där. Enligt regeringens förslag ska även det kommunala vetot upphävas.

”Nu har även den gränsen börjat luckras upp”, konstaterar Lundkvist.