Trots det växande globala behovet av hållbara lösningar svalnar intresset för klimatfrågor. Samtidigt accelererar gruvindustrin för att säkra dagens industriella vinster – på bekostnad av framtida generationer.
Gruvdriftens vinster blir framtidens problem
Kombinationen av stigande råvarupriser och ett geopolitiskt läge – där svenska leveranskedjor blivit strategiskt viktiga – har gett gruvbolagen ett momentum som branschen inte sett på länge.
”Det är spännande tider för gruvnäringen och där tror jag det finns väldigt stora möjligheter framöver”, säger Dagens PS redaktionchef Edvard Lundkvist i senaste avsnittet av Börsbarometern.
”Börjat luckras upp”
Gruvföretagen har förändrat det politiska klimatet genom att positionera sig som nödvändiga för Sveriges industriella självständighet. Det politiska sentimentet har vänt kraftigt till branschens fördel.
När uranförbudet hävs försvinner en markering som länge stått för var Sverige drog gränsen för mineralutvinning.
Men gruvnäringen stannar inte där. Enligt regeringens förslag ska även det kommunala vetot upphävas.
”Nu har även den gränsen börjat luckras upp”, konstaterar Lundkvist.
Geopolitiken öppnar dörrar
Säkerhetsaspekten har gett gruvdriften en helt ny legitimitet.
”Det rör hela Europas säkerhet att bli självförsörjande på de här gruvorna”, säger Dagens PS börsreporter David Ingnäs.
Förändringen syns tydligt bland företrädare för gruvbolag som vill etablera verksamhet i Sverige. Deras framtoning har skiftat markant.
”De har väldigt högt självförtroende just nu. Det märker man när man pratar med dem”, säger Lundkvist.
”Enormt ingrepp som aldrig går att återställa”
Framgångarna för gruvnäringen kommer med ett pris som sträcker sig långt bortom nuvarande konjunkturcykler.
”Det är fortfarande ett enormt ingrepp på miljön som aldrig går att återställa”, påpekar Lundkvist.
Tajming spelar också roll. Samtidigt som gruvnäringen expanderar upplever gröna aktier och förnybar energi ett exceptionellt svårt år på börsen.
Klimatintresset svalnar
Intresset för klimatfrågor har falnat, vilket blivit tydligt när världsledare valt att utebli från klimattoppmötet i Brasilien.
Vinsten som gruvdriften genererar i dag, nödvändig för att skydda industriell kapacitet, kommer framtida generationer att tvingas hantera konsekvenserna av.
”Det kommer vi att få sona för längre än vad vi kan föreställa oss”, avslutar Lundkvist.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
